¿Qué pasará con el testamento de Paquita la del Barrio? Ellos son sus herederos

La familia de Paquita la del Barrio despide a la cantante después de que la artista falleciera este lunes 17 de febrero a causa de un infarto fulminante.

Miguel, hijo mayor de Paquita la del Barrio, asistió al funeral de la cantante y reveló algunos detalles sobre la herencia de la famosa.

En entrevista para los medios de comunicación, Miguel Gerardo señaló que Paquita dejó todo listo para su testamento, mencionó que lo de las regalías de sus canciones ella lo dejó listo.

“Ese detalle se va tocar con el asunto del testamento que debe de estar ya todo en orden. Ella misma firmaba sus contratos, pero hasta el testamento y esas cosas que veamos qué fue lo que dijo ella. La mayoría de sus cosas (las dejó en orden) es algo que ya había dejado listo desde hace tiempo”, dijo el hijo de Paquita la del Barrio.

Asimismo, le preguntaron sobre si Paquito Torres, quien fue mánager de la cantante por más de 20 años, también estaba incluido en el testamento, por lo que el primogénito de la cantante mencionó que aún no se sabe hasta que abran el testamento.

Señaló que el destino de sus cosas sobre su ropa, sus zapatos y sus joyas se darán a conocer hasta que abran el testamento. Asimismo indicó que el familiar que se quedará con la casa de Veracruz igualmente se revelará hasta que se de a conocer la última voluntad de la cantante de manera legal.

¿Quiénes son los herederos de Paquita la del Barrio?

En una entrevista que dio la famosa cuando estaba en vida dijo que ella no le iba a heredar a sus hijos nada. “Si tuviera dinero, me lo gastaría en vida y no les dejaría nada, pero no tengo dinero”, dijo.

Sin embargo, la propia Paquita en otra entrevista con Gustavo Adolfo Infante dijo que su hijo Miguel Gerardo se dedicaba a cuidarle unas tierras en León, mientras que su otro hijo Iván también cuidaba tierras de ella en Veracruz y tenía una gasolinera, por lo que es probable que ellos se queden las propiedades de Paquita que administraban.

Se dice que su hija Martha Elena era quien administraba el dinero de la cantante, por lo que se podría presentar una disputa familiar a la hora de abrir el testamento.