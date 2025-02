¿Qué le pasó a César Bono que lo dejó con una mano ‘muerta’?

Esta es la enfermedad que tiene César Bono por la que no puede mover la mano

El actor César Bono, conocido por su personaje de Frankie Rivers en Vecinos, nuevamente presentó problemas de salud fuertes que lo están afectando, así lo dio a conocer el propio histrión.

El actor ofreció una entrevista a medios en la que habló de varios temas, entre ellos su salud y reveló que la está pasando mal debido a los fuertes dolores que se le presentan en las noches.

Durante la conversación aseguró que ya no puede mover la mano, que se le quedó en una sola posición y hasta mostró que la tiene con el puño cerrado y así la tiene que usar para bañarse, ir al baño, trabajar y realizar el resto de sus actividades.

“Mi mano que es esta la izquierda, ya me dijo la terapeuta que ya no hay nada que hacer, ahora sí que se murió antes que yo”, señaló el histrión y hasta bromeó con que prefirió que fuera la mano y no una zona íntima del cuerpo.

Señaló que tener la mano así le causa gran molestia para realizar su vida cotidiana, pero lo que más le afecta son los dolores que siente al llegar la noche.

“Llevo una vida normal de bañarme, trabajar todos los días, pero cuando llega la noche, la mitad de mi cuerpo está cansada de cargar con la otra mitad de mi cuerpo, la que no funciona y durante el día es molesto, pero en la noche son dolores fuertes”, mencionó César Bono.

Asimismo, el histrión indicó que s médica para la parte neurológica, por lo que toma tres pastillas diarias y además toma medicamentos para el corazón, ya que recordó cuando estuvo hospitalizado al borde de la muerte por haber sufrido ocho infartos.

El comediante declaró anteriormente que todos sus problemas de salud de movilidad se deben a los infartos que sufrió, por lo que el problema de s mano estaría derivado de eso, posiblemente.

“Mi problema desde que tuve el accidente cardiovascular es de movilidad, o sea realmente mi corazón y mis órganos funcionan de maravilla, mi cerebro también”, dijo.

¿César Bono se retirará a la Casa del Actor?

César Bono señaló que por ahora se puede cuidar a él mismo, dijo que actualmente vive con uno de sus hijos, pero que en algún momento considero mudarse a la casa del actor cuando ya no pueda valerse por él mismo y tenga que depender de cuidados de alguien más.

Además de sus problemas de salud, el histrión también se enfrentó a problemas legales con una inquilina que no pagaba la renta y tampoco quería desalojar la vivienda del famoso, sin embargo, al final la resolución resultó positiva para él y pudo recuperar su inmueble.