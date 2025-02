Laura Bozzo estalla tras ser elegida para ir a la suite con Alfredo Adame en La Casa de los Famosos All Stars: ‘A mi se me respeta’ | VIDEO

Laura Bozzo no está para juegos, a pesar de formar parte de La Casa de los Famosos All Stars. Esto lo dejó muy claro la conductora cuando fue elegida como quien acompañaría a Alfredo Adame a la suite de líder este lunes en el programa. Te contamos cómo pasaron las cosas y el motivo de la rabia de la famosa.

Laura Bozzo enfurece contra el público

Este lunes, Alfredo Adame se ganó el liderazgo de la semana, pero fue el público quien tomó la decisión sobre quién lo acompañaría y al elegir a Laura Bozzo entre todos los habitantes de La Casa de los Famosos All Stars, la mujer dejó ver su enojo por la situación y explotó contra el público.

Cuando Bozzo fue la más votada, sus compañeros de programa aplaudieron y celebraron el momento, aunque se notaba que Laura no estaba nada contenta con la situación y lo dejó claro pocos segundos después, cuando se dirigió a sus compañeros y al público al decir:

“Pueden reírse lo que quieran, pero a mí se me respeta, ¿okey?”, dijo la conductora, visiblemente molesta por algo que se podía tomar como un beneficio, ya que la suite es el sitio más cómodo en la casa que cuenta con comodidades que el resto de los habitantes no pueden disfrutar.

En ese sentido, la mujer indicó que tenía un problema en la pierna que le dificultaría subir por la escalera, además que no quería pasar por una vergüenza. “Y no voy a subir para hacer el papel del ridículo, el papel tonto. Lo lamento por el público, al que amo con todo mi corazón, pero a mí no me van a obligar a hacer algo que no quiero hacer porque no puedo hacerlo psicológicamente, ni físicamente”, aseguró.

Adame es el líder de la semana y el público eligió a Laura para subir a la suite pero ella se negó rotundamente, por lo que se tuvo que elegir a la segunda opción.



La producción eligió al calvo para seguirle dando foco.#LCDLFAllStars pic.twitter.com/fXh8LxCz0c — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) February 26, 2025

A pesar de que sus compañeros trataron de calmarla, ella no dejó de lado su molestia y les dijo “mejor busquen a otra vieja para burlarse” para después entrar a la casa. Ante esto, Adame buscó la manera de defender a su compañera, al argumentar “ella ya había advertido que no podía subir a la suite”.

La producción no tardó en elegir al segundo habitante más votado, quien fue Lupillo Rivera. Esta elección fue tomada con menos entusiasmo por todos, pues los ánimos habían decaído ante la reacción de la conductora.

Cabe mencionar que además de su problema en la rodilla, Laura Bozzo ha tenido una relación ríspida con Alfredo Adame, con quien ha tratado de llevar una relación tranquila, aunque sus personalidades provocan roces fuertes entre ambos, por lo que juntarlos en la suite de líder pudo haber acrecentado la enemistad.