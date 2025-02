¿Por qué se divorció Mauricio Mejía de Enrique Guzmán?

Mauricio Mejía, reconocido actor mexicano, confirmó su divorcio de Enrique Guzmán tras varios años de relación. Esto sorprendió a sus fans, quienes le brindaron también su apoyo incondicional.

La noticia fue revelada por el mismo Mauricio Mejía a través de su podcast, donde expresó su dolor por la separación. Durante la grabación, el actor no pudo contener las lágrimas, dejando entrever lo difícil que ha sido este proceso para él.

Cabe recordar que Mauricio Mejía se declaró públicamente como gay en el año 2017. En una entrevista, el actor reveló su orientación sexual tras un largo proceso de aceptación personal.

Te contamos qué dijo sobre su divorcio con el estilista.

¿Por qué se divorció Mauricio Mejía?

Mauricio comentó que la relación había cambiado a lo largo del tiempo, y que él había adoptado un comportamiento más protector hacia Enrique, lo cual, con el tiempo, resultó ser problemático.

“Cuando yo me casé, sí cambié y me convertí en sobreprotector hasta que un día él me dijo: ‘¡Ya!, no eres mi mamá’”, explicó Mauricio, detallando cómo este comportamiento generó fricciones entre ambos.

Además, compartió que la falta de admiración de Guzmán fue otro factor que contribuyó a la ruptura. “Él me dijo que no me admiraba”, reveló el actor, lo que significó una de las razones más dolorosas para él.

Esta falta de respeto y admiración en la relación parece haber sido un punto clave que desencadenó el fin del matrimonio, pero Mauricio aún lo amaba.

A pesar del dolor y la tristeza que el actor mexicano experimenta por la separación de Enrique, también mencionó que ahora se siente más libre y que ha retomado el control de su vida.

¿Cuándo se casaron?

Mauricio Mejía y Enrique Guzmán contrajeron matrimonio en 2018, después de haber mantenido una relación durante varios años.

La pareja fue discreta sobre los detalles de su boda, pero su unión fue públicamente reconocida en el mundo del espectáculo y la revista People publicó las fotos de la ceremonia.

Aunque su matrimonio comenzó con grandes expectativas, finalmente la relación llegó a su fin, dejando atrás un capítulo lleno de altibajos emocionales, como lo comenta Mauricio en su podcast.

Mauricio ahora busca enfocarse en su bienestar y crecimiento personal, está listo para comenzar una nueva etapa en su vida pese al dolor de la separación.