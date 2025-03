Así se llevaron al nieto de Maribel Guardia para entregarlo a su madre, Imelda Tuñón: ‘Rompieron la puerta’ | VIDEO

Maribel Guardia concedió una reciente entrevista frente a los Juzgados Familiares en la Ciudad de México, donde compartió algunos detalles de como fue que el hijo de Julián Figueroa regresó a los brazos de su madre, después de que la vedette lo tuvo bajo su cuidado por más de un mes.

A través de un enlace en vivo, Maribel Guardia contó que las autoridades habrían llegado durante la madrugada a su casa y destruyeron su puerta para sustraer al menor y llevarlo con su madre, Imelda Tuñón.

Hace unos instantes Imelda Tuñón arribó a los juzgados familiares, donde se realizará una audiencia para dirimir la demanda que inició por la guardia y custodia de su menor hijo de iniciales JJ. Se espera el arribo de Maribel Guardia en cualquier momento

Maribel Guardia habla de como se llevaron a su nieto

El programa Sale el Sol realizó una breve entrevista a Guardia, donde narró cómo fue que las autoridades llegaron a su domicilio y opinó sobre que Imelda Tuñón tenga la custodia temporal de su nieto en medio de la pelea legal que enfrentan.

“Estoy muy bien, muy tranquila. Yo siempre dije que mi intención es que ese niño estuviera con su mamá, por qué es el mejor lugar para que un hijo esté. Si Imelda está bien, el niño va a estar bien. Eso a mí me da mucha tranquilidad, lo más importante es la seguridad, el bienestar del niño. Aquí lo importante no es Imelda, ni yo, sino el niño”, aseguró.

Además, mencionó que no le sorprendió la decisión del juez: “No fue algo que me sorprendiera, yo siempre supe que este niño hermoso y que amamos tanto Imelda y yo no iba a estar conmigo porque es una ley de vida, yo quería protegerlo”, dijo y agregó que quiere seguir manteniendo al menor.

¡EN VIVO! "Rompieron las puertas" #MaribelGuardia revela ENTRARON a la FUERZA a su casa para llevarse a su nieto con #ImeldaTuñón

También habló sobre la forma en la que las autoridades llegaron a su hogar por el niño. “Llegaron sin explicación, llegaron y la verdad rompieron la puerta, se metieron, pero Marco (Chacón) habló con el niño le dijo ‘no te preocupes, son personas buenas y vienen por ti. Vas a estar con tu mamá’, y él se fue tranquilo”, contó.

Fue el 21 de enero que comenzó el pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón. La madre de Julián Figueroa acusaba a la viuda de su hija por supuesto abuso de sustancias e indicaba que la mujer no era apta para cuidar del menor; por su parte, Imelda aseguraba que la denuncia había sido consecuencia de que hace poco, la joven decidió mudarse de la casa de la actriz a un departamento para vivir sola con su hijo.