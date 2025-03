Natanael Cano sufre accidente en moto y se fractura la clavícula, ¿cuál es su estado de salud?

Natanael Cano, el famoso cantante de corridos tumbados, sufrió una fractura de clavícula mientras practicaba motocross. A través de sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram, compartió la noticia mostrando una radiografía de la lesión, la cual requirió cirugía.

En la publicación, el cantante bromeó sobre el incidente, escribiendo: “Clavícula salió del chat”.

También adjuntó algunas fotografías donde se aprecia al cantante junto a su moto e incluso haciendo unos saltos impresionantes, acompañado de Kaed Kniffing, su amigo y corredor de motos estadounidense.

La publicación generó una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores.

Este no es el primer accidente que enfrenta el intérprete de “Diamantes” y “Amor Tumbado”, ya que anteriormente ha tenido otros percances mientras practica deportes extremos.

Sin embargo, en esta ocasión, la fractura fue lo suficientemente grave como para requerir intervención quirúrgica.

Natanael Cano, a cirugía

A pesar del dolor y la lesión, Natanael Cano parece mantener su característico sentido del humor, convirtiendo el incidente en algo de lo que se ríe abiertamente.

La noticia también desató comentarios de usuarios en las redes sociales, quienes expresaron su sorpresa y algunas críticas.

Algunos seguidores, como @floower.ary, cuestionaron que el cantante “ya se sacó la clavícula, pero no ha lanzado nuevo álbum”.

“Ahora ya no hay álbum hasta 2030 por lesión”, dijo @fabio_duvan_.

Y, al no ser el primer incidente que sufre practicando este deporte, le comentó @jacquelineccm: “Nata ya estate quieto la neta, si no le sabes mejor no le muevas”.

“Nata ya cuídate bien, ya es la segunda vez”, agregó @ashebouuu.

Sin embargo, Natanael parece tomarse el accidente con ligereza, ya que lo compartió como una anécdota divertida.

Natanael se recupera en casa

Hace unos minutos el cantante Natanael Cano informó a través de una foto publicada en su historia de Instagram que ya se dirigía a su casa para continuar con su recuperación tras la dolorosa fractura.