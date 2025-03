Uriel Reyes del podcast ‘Relatos de la Noche’, niega las acusaciones de abuso a su prima.

El creador del exitoso podcast Relatos de la Noche, Uriel Reyes, ha sido acusado públicamente se abuso sexual por parte de una mujer, quien asegura ser la prima hermana del influencer. Esto ha generado polémica en las redes sociales.

Claudia denuncia al creador de ‘Relatos de la Noche’

Fue a través de su cuenta personal de Facebook que Claudia publicó su testimonio, en el que asegura que el creador de Relatos de la Noche, abusó de ella cuando ella tenía entre 13 y 14 años de edad.

Acusan a Uriel Reyes del podcast ‘Relatos de la Noche’ de abusar a su prima. ı Foto: Facebook

“Mi primo hermano, mi abusador de los 13 a 14 años. ¿Ahora quién es susceptible, Uriel Reyes Lerma? A la niña me la callaste, a la mujer la he vuelto fuerte. ¿Te acuerdas de las fotos que me querías obligar a hacer? No cambias”, escribió.

Fue durante el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se difundió la denuncia de la supuesta prima de Uriel Reyes, Claudia ‘N’. A pesar de ello, el tema apenas ha comenzado a viralizarse, aunque la audiencia digital ha tenido una fuerte reacción por el presunto abuso.

Uriel Reyes responde

A través de las cuentas oficiales de Relatos de la Noche, el creador de contenido negó las acusaciones rotundamente: “He sido objeto de afirmaciones infundadas sin ninguna prueba, ni sustento real”. expresa.

Después menciona: “Lamento profundamente el daño que esto ha causado a mi reputación”. Además, indica que se están tomando las medidas necesarias para esclarecer la situación.

“Agradezco mucho el apoyo de mi familia y mis seguidores que nunca han dejado de creer en mí en esta trayectoria que hemos construido juntos”, finalizó el famoso.

La publicación fue replicada por los usuarios en redes sociales, donde muchos no se sintieron conformes con las declaraciones de Uriel Reyes y lo criticaron fuertemente. Algunos de los comentarios son los siguientes: