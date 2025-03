Mi amor agotado, ¿dónde ver este drama sobre Che Fan, un esposo sumiso y su esposa traidora?

Mi amor agotado es un drama chino (The Deep Forest is Unknown o Lin Shen doesn’t know the sea of clouds por sus títulos en inglés) cuenta la historia de su protagonista Che, un esposo sumiso, que aguanta todo en su matrimonio.

Chen Fan, para saldar una deuda de gratitud, firma un contrato de cinco años con la madre de Liu Ruyan para acompañarla y ayudarla a superar una ruptura amorosa.

Durante este período, Chen Fan se esfuerza silenciosamente, pero siempre es visto como un sustituto de Su Ming, el amor verdadero de Liu Ruyan.

Al finalizar el contrato y con el regreso de Su Ming, Chen Fan decide dejarla ir y solicita el divorcio.

Acostumbrada al cuidado de Chen Fan, Liu Ruyan no reconoce su sinceridad hasta que él se marcha.

Al descubrir la verdad a través de su madre, Liu Ruyan se da cuenta de que ha perdido a alguien que la amaba profundamente, mientras Chen Fan emprende un nuevo camino en la vida en busca de sus ideales. ​

El drama está protagonizado por Wang Peng y Zhong Jialing, y la temática principal aborda el rol de una figura masculina como Chen Fan en la familia y el matrimonio. ​

Amor Agotado cuenta la historia de Chen Fan, un marido que tolera que su esposa este obsesionada por un antiguo amor. ı Foto: Especial

¿Dónde ver Mi amor agotado o The Deep Forest is Unknown?

En plataformas como TikTok, usuarios han compartido numerosos videos relacionados con el drama, lo que indica su creciente popularidad en redes sociales. ​

Mi amor agotado es una miniserie distribuida en breves episodios de unos minutos en formato vertical.

Por ejemplo en la plataforma Tiktok se han compartido varios de los episodios con subtítulos en español con el título “La esposa traidora”.

La serie se encuentra disponible en la plataforma LunaShort especializada en la distribución de contenidos en este formato.

Para acceder a estos contenidos a través de esta plataforma se debe descargar la aplicación desde tiendas oficiales y suscribirse.