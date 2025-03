¿Deportan a la Chingu Amiga? Meme desata nueva polémica contra la influencer

'¡Nunca me cayó bien!' dicen en redes

Recientemente, en X circula un meme que insinúa la posible deportación de la influencer surcoreana Chingu Amiga de México.

Esto surge en medio de la controversia generada por un video que ella publicó, en el cual ayuda a una familia mexicana deportada de Estados Unidos, provocando críticas por parte de los internautas.

Comentarios de la publicación de este meme piden contexto, están confundidos sobre si es un hecho o si simplemente es por haber sido acusada de monetizar con la familia de Oaxaca deportada.

Mientras tanto, otras personas comentaron su opinión.

“Ella nunca me cayó bien, era la típica extranjera que se va a vivir a un país latino, habla mal de su país y endiosa a Latam, y se aprovecha para hacer plata, ya que por alguna razón en latam tienen un problema con que los extranjeros les den atención y que endiosen a Latam”, dijo @Adrian_Cvilla19.

“Opinión impopular: si la Chingu fuera una whitexican, estaría canceladísima“, agregó @after909.Afirmaron que habla perfectamente español, a diferencia de su pronunciación en las redes sociales.“Si miras sus primeros videos notarás que ella habla a la perfección, pero notó que “hablar mal” le hace ver tierna y por eso perpetua el estereotipo horrible de que los asiáticos no pueden hablar bien (...) sólo le importa parecer rica ante los coreanos“, escribió @Second_X2_.No se sabe si Chingu regresará a su país, al parecer es una especulación generada por un meme. La publicación tiene más de 40 mil me gustas y dos mil reposteos.