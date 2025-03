¿Selena Gomez lanza brutal indirecta a Hailey y Justin Bieber en su disco con Benny Blanco? Esto se sabe

Selena Gomez y Benny Blanco han lanzado su nuevo álbum juntos titulado I said I love you first. Entre las canciones, destaca una que muchos aseguran, es una especie de despedida de parte de Selena para Justin Bieber y un mensaje para Hailey Baldwin, la esposa del famoso cantante canadiense.

No cabe duda que la relación entre Justin Bieber y Selena Gomez ha sido una de las más importantes en Hollywood, a pesar de haber terminado hace varios años y que el artista ya lleva varios años casado con la modelo Hailey Bieber. En los últimos años incluso se ha especulado sobre como el cantante podría no estar muy contento en su matrimonio y que supuestamente aún extraña a su ex.

Me vi el documental de 7 partes de la obsesión que tiene Hailey Bieber con Selena Gomez y como Hailey acoso a Justin hasta lograr ser su esposa pic.twitter.com/eUQNZ3kWCe — Aimée 🪼🫧 (@Aime_1) March 19, 2025

Esto porque los usuarios en redes sociales recuerdan con cariño el momento en el que la ex actriz de Disney y el intérprete de ‘Baby’ tuvieron un romance que duró una década y estuvo lleno de altibajos, pero donde todos aseguran que hubo mucho amor de por medio. A pesar de todo, ambos artistas han decidido continuar con sus vidas separados y ahora Selena está prometida con el productor Benny Blanco, mientras que Justin ya tiene un hijo con Haley, llamado Jack Blues.

La canción de ‘despedida’ de Selena Gomez para Justin Bieber y Hailey Baldwin

Si bien en el pasado Selena Gómez ya le habría dedicado algunas canciones al canadiense como ‘Ring’ o ‘Loose You to Love Me’, aseguran que este último lanzamiento musical cuenta con un tema en específico con el que se despide de manera definitiva de él.

La canción titulada Don’t Take It Personally, estaría hablando sobre Justin pero dirigiéndose también a Hailey, donde Selena destaca que ya ha dejado atrás su amor por el canadiense y ahora se encuentra mucho mejor al lado de Benny Blanco, de quien está enamorada y con quien se casará pronto.

También destaca una parte donde llama a una persona “vergonzosa” y pide que “llore donde nadie vea”. Aseguran que eso hace referencia a Bieber, quien ha sido visto desde hace años en un estado cuestionable que ha aumentado los rumores de una difícil relación con su esposa.

Indican que el inicio de la canción, donde menciona como la persona de la que habla tenía buen contacto con alguien hasta que ella llegó, sería sobre la amistad entre Benny Blanco y Justin Bieber, la que pudo verse afectada por la relación del productor con Selena Gomez.

Letra de ‘Don’t Take it Personally'

I know the two of you used to talk, like, every day

And ever since I came around it hasn’t been the same

You probably got a dart board with my face right in the middle

He sleeps in my bed, I met his parents, it’s official

Please, don’t take it personally

Some things are just meant to be

Don’t waste all your energy

We both know that he loves me

Oh, honey, you deserve it

I know you’re gonna find somebody perfect

Please, don’t take it personally

Some things are just meant to be

You’re so beautiful, it’s still hard for me to swallow

I used to get so jealous, I would stress eat, drown my sorrows

In a bottle of vodka

And then I remembered that he doesn’t want ya

No, he doesn’t want ya

Please, don’t take it personally

Some things are just meant to be

Don’t waste all your energy

We both know that he loves me

Oh, honey, you deserve it

I know you’re gonna find somebody perfect

Please, don’t take it personally

Some things are just meant to be

Forever, forever, forever

Oh, forever

Forever and ever

Please, don’t take it personally