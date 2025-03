Fans se enojan con Chingu Amiga por su caminata con Shakira: ‘Metieron a puro influencer’

Chingu Amiga ha sido nuevamente el centro de atención, pero esta vez por un motivo diferente: su aparición junto a Shakira durante el primer concierto de la cantante en Ciudad de México el pasado miércoles 19 de marzo.

El evento generó muchas críticas debido a que Chingu Amiga, al igual que otros influencers como Kunno y Doris Jocelyn, fue invitada a caminar junto a Shakira en el estadio GNP Seguros, una experiencia que algunos consideraron inapropiada, ya que no eran “fans auténticos”, sino figuras del mundo del entretenimiento.

En redes se enojan con Chingu Amiga por caminar con Shakira

En un video que Chingu Amiga compartió en redes sociales, se la ve visiblemente emocionada al estar cerca de Shakira, quien la saludó y la abrazó.

Chingu Amiga expresó: “¡Me tocó la Diosa! me iba a dar algo. Shakira está abrazando (…) ya me puedo morir".

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Muchos usuarios señalaron que, como Chingu Amiga es coreana, probablemente no creció con las canciones de Shakira y no era realmente fan de la cantante, lo que generó incomodidad entre los seguidores de la artista colombiana.

“Gente que no merecía estar ahí, claramente eso debió de ser para los fans, no para ellos”, comentó @adhrianahdezz.

Además, algunos acusaron a Chingu de exagerar sus gestos para obtener más visibilidad en sus redes sociales, sin ser una fan genuina de la colombiana.

“Qué pereza con esta chica! Por poco y arruina la entrada de la reina Shakira , aparte como se metió más adelante si Shakira tenía que abrazar a la otra chica que comenzó a su lado”, escribió @sofiavillalobos59.

“Qué feo que metieron puro influencer”, fue otro de los comentarios de @rocioaleja.

El incidente no fue aislado, ya que los seguidores de Shakira en otros países también notaron la presencia de influencers en lugar de fanáticos de larga data en los eventos de la cantante.

Se ha rumorado que las personas que acompañan a la cantante compran el lugar.

La dinámica para ser parte de la caminata era un concurso abierto a todo público, pero los fans argumentan que sólo han aparecido con Shakira creadores de contenido.

A pesar de las críticas, Shakira sigue adelante con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que continuará hasta el 30 de marzo en la Ciudad de México, donde muchos seguidores podrán disfrutar de sus éxitos.

Aunque algunas teorías conspirativas sobre rituales de brujería han surgido en torno a sus presentaciones, lo cierto es que sus conciertos siguen siendo una celebración de la música y la conexión con el público.