Fede Vigevani denuncia que sufrió robo en aeropuerto de Juárez: ‘No sé qué hacer’

Fede Vigevani, creador de contenido y cantante uruguayo, pasó por un incómodo momento durante su visita a Ciudad Juárez para ofrecer un show el 22 de marzo.

A través de sus redes sociales, Fede Vigevani compartió que, al llegar a la ciudad, se dio cuenta de que su maleta, que contenía los outfits para su presentación, había sido robada.

Esta fue la penosa situación que vivió.

Fede Vigevani sufre robo en aeropuerto de Ciudad Juárez

El youtuber uruguayo Fede Vigevani relató que, al salir del aeropuerto de Ciudad Juárez, México, entregó su equipaje a una persona de seguridad para que lo llevara hasta la camioneta que los trasladaría al hotel.

Sin embargo, al llegar al hotel, se dio cuenta de que la maleta no estaba.

En su Instagram, Fede expresó su frustración: “Chicos, alguien se robó mi maleta con todo lo de los shows, ¿lo pueden creer? Acabo de llegar al hotel, me bajo de la camioneta y me doy cuenta de que no está mi maleta”.

Historia de Instagram publicadas por Fede Vigevani sobre el robo de su maleta en Ciudad Juárez. ı Foto: Captura de pantalla IG @fedevigevani

También mencionó que, para cada show, usa varios outfits diferentes y, en ese momento, sólo llevaba puesto un conjunto básico: “No sé qué hacer. Literalmente tengo esta remera (camiseta) negra, un pantalón negro y nada más”.

Aunque el robo lo dejó molesto, Fede expresó su incredulidad ante la situación, calificándola como una “bajeza”.

A pesar de este contratiempo, Fede Vigevani logró continuar con su presentación.

Después de compartir el incidente con sus seguidores, mostró en sus historias de Instagram los looks que había planeado para el evento.

En las imágenes, se le veía con una camiseta negra y pantalones, que fue lo único que pudo usar para el show.

También compartió un outfit rojo que había planeado usar, aunque no dio detalles de cómo consiguió esa prenda a último momento.

Finalmente, en las historias posteriores, Fede se mostró ya en el evento, usando una camiseta de la Selección Mexicana, acompañado de su equipo de trabajo.

A pesar del robo, agradeció a los asistentes y destacó lo bien que lo pasaron durante la presentación.