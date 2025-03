Mamá de Gala Montes asegura a Adrián Marcelo que era ‘humillada’ por su hija y que la golpeó | VIDEO

Este domingo, se estrenó la polémica entrevista entre Adrián Marcelo y la mamá de Gala Montes, por la que el influencer ofreció más de 300 mil pesos a la señora para que hablara con él. Ella accedió y desató fuertes críticas por parte del público en redes sociales, sobre todo de quienes aseguran que la mujer traicionó a su hija.

Adrián Marcelo y Crista hablan de Gala Montes

Durante la entrevista en el canal oficial de YouTube de Adrián Marcelo, la mamá de Gala Montes, Crista, habló sobre los pormenores de cómo fue su carrera como mánager de la actriz de televisión, junto con otros detalles sobre la ex integrante de La Casa de los Famosos México 2.

La mujer recordó cuando dio una entrevista que desató la polémica entre ella y sus hijas, Beba y Gala, pues habló sobre como reveló así el distanciamiento. Además, recordó la respuesta que dio Gala en su momento.

Recuerda que fue desde La Isla que su hija “le comenzó a hablar feo”. Recuerda: “Todo lo tengo guardado. No lloré, pero poco me faltó”, expresó y recordó una respuesta que tuvo la actriz con ella cuando estaba estudiando en Canadá.

“Llevaba gastado mucho dinero y le dije” recordó. “No me tienes que decir eso, me estresas. Me das ansiedad, pero aparte el tono”, recuerda que le respondió Gala a su madre, recordando que “con lo gastado se podían ir a Turquía”.

Asegura que Gala Montes la golpeó

Asegura que “vivió una historia de maléfica”, ya que menciona que sufrió “humillaciones” por parte de su hija. En ese sentido, recordó cuando pasó lo del plato de cereal, cuando menciona que habría sido golpeada por su hija por no hacerle de comer después de que ella saliera de una grabación: “La hermana llega y me detiene para que la otra me de”, recuerda, aseguran que Beba y Gala se unieron para agredirla físicamente.

La mujer recordó que se fue de la casa con 50 mil pesos, siendo 25 propios y el resto, se lo prestó su hija. Además, contó que tuvo miedo de que su hija “la aventara de las escaleras”.

Sobre la posibilidad de denunciar la supuesta agresión, la mujer menciona: “En ese momento no lo hice. Todo el mundo se me vino encima, procesar esto me costó mucho trabajo”, menciona la mamá de Gala Montes, quien asegura que su hija Beba, “tiene cara de mala”.

Entrevista de Adrián Marcelo con Crista Montes