Ángela Aguilar habla de las duras críticas de su papá, Pepe Aguilar: ‘No cantas lo suficientemente bien’

Ángela Aguilar ha decidido dejar de lado las críticas y opiniones sobre ella que el público tiene por su polémica relación con Christian Nodal y sigue avanzando en la música como una de las artistas regionales mexicanas más reconocidas en la industria. Ahora, a la famosa hija de Pepe Aguilar le tocó ser la portada de Billboard.

En una reciente entrevista, Ángela Aguilar habló un poco de esta nueva etapa en su vida y su carrera, tras haberse casado hace varios meses con Christian Nodal, hacerse un drástico cambio de look y estar en camino a lanzar nuevas canciones para sus seguidores.

Podemos notar que las fotos fueron tomadas después de que la famosa eligió ponerse extensiones en el cabello, pues luce una larga melena castaña, la misma que le valió varias críticas en redes sociales al asegurar que el cabello negro se le veía mejor.

La nueva música de Ángela Aguilar

La cantante americana de ascendencia mexicana asegura que en este momento de su vida, se encuentra en una etapa donde ella sola está creando música, sin tener a su papá a un lado para que le indique cómo hacer las cosas. “Me encargo de los arreglos, elijo las canciones y me dirijo vocalmente”, dijo a Billboard.

En ese sentido, menciona que todo lo que ahora está implementando en su música, viene de lo aprendido de su papá, señalando incluso que por él, se está esforzando para mejorar su voz.

“Mi papá es el macho más grande del mundo, pero siempre me dice: ' Vas mijita . Tú puedes'. O me dice: 'No cantas lo suficientemente bien, tienes que mejorar'. Te prepara para conquistar el mundo", reveló la cantante, dejando claro que su progenitor se preocupa en que ella no deje de avanzar.

Recalcó el apoyo que ha recibido por parte de sus padres: “Estaba en el estudio trabajando en mi nuevo álbum y le enseñé a mi mamá una de las canciones —era literalmente un demo en una nota de voz— y me dijo: ‘Tienes que abrir la boca cuando cantas porque no entiendo lo que dices’. Y mi papá es igual. Me ayuda mucho. No quiero que me digan que algo es bueno cuando no lo es. Hay muchos aduladores en la industria, así que lo mejor del mundo es tener una familia entera que forma parte de esta vida artística", señaló.

“Esta es la primera vez que hago todo por mi cuenta. La mayoría de las canciones del álbum están escritas por mujeres mexicanas. Es un álbum completamente de mariachi, pero es un poco diferente; tiene un toque moderno, algunos subgéneros dentro del mariachi que nadie esperaría… pic.twitter.com/KzWqwl6fvz — Ángela Aguilar VIP’s 🇲🇽 (@angelitaas_vip) March 24, 2025

Ángela Aguilar destaca que la música que está por estrenar, es la primera que lanza sin tanta ayuda por parte de su familia, pues ahora ella está completamente a cargo de la realización del proyecto, aunque sí ha tenido colaboradores en el mismo.

“La mayoría de las canciones del álbum están escritas por mujeres mexicanas. Es un álbum completamente de mariachi, pero es un poco diferente; tiene un toque moderno, algunos subgéneros dentro del mariachi que nadie esperaría que yo cantara”, detalló.

Cabe recordar que en los últimos meses, Ángela Aguilar enfrentó duras críticas por parte de la audiencia por la viralización de algunos videos en los que aseguran que la joven no estaba cantando de la mejor manera. Muchos aseguraron que esto tenía que ver con el karma y era evidencia de que la joven había hecho un mal a otras personas.