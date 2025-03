Aseguran que Christian Nodal plagió ‘Vida en el Espejo’ de Enjambre: ‘Se ve la mano de los Aguilar’ | VIDEO

Christian Nodal ha generado polémica recientemente, pero esta vez no fue por su esposa Ángela Aguilar, por Cazzu o Belinda, sino porque usuarios en redes sociales aseguran que el hombre le copió a Enjambre con su nueva canción, ‘El Amigo’.

¿Nodal le copió a Enjambre?

Usuarios en redes sociales han notado cierto parecido entre la canción ‘Vida en el Espejo’ de Enjambre con ‘El Amigo’ de Nodal. Aseguran que la música de fondo y la melodía es bastante similar entre si.

Como ejemplo, comparan un extracto del nuevo tema de Nodal con una grabación de la versión de Noches de Salón de la icónica canción de Enjambre, donde escuchamos ‘Vida en el espejo’ en un estilo más clásico y similar al bolero.

Así, Nodal canta "Y me frustra, hablar de eso no me gusta. Yo, de ese tema, no opino, pero, ya con los tragos, les digo, que la trata como a una reina...“

Por su parte, el vocalista de Enjambre dice en la parte que aseguran es similar: ”Llevo las de perder hoy contigo, y cuanto más me lo digo, más te quiero acompañar. Soy víctima del domicilio, que se que ya es nuestro exilio, donde algún día me van a encontrar. Ya que vida, yo sé que no eres mía".

Las letras de la canción son bastante diferentes, ya que mientras que ‘El Amigo’ habla de un hombre que siente celos de que su ex ya está con alguien más, en ‘Vida en el espejo’ podemos ver una especie de reconciliación entre el protagonista de la historia y él mismo.

Usuarios reaccionan

Algunos de los usuarios en redes sociales aseguran que sí hay cierto parecido entre las canciones; sin embargo, otros critican la comparación al asegurar que el tema de la banda es mejor que la del cantante de regional mexicano.

Algunos de los comentarios son los siguientes:

“Me encanta vida en el espejo y no encuentro a ‘El Amigo’ como una copia, las dos canciones son buenas“.

“Ya decía yo que la había escuchado, ya se ve la mano de los Aguilar“.

“No insulten ‘Vida en el Espejo’, no le llega ni a los talones“.

“Ya está igualito a esa gente copiando"

"Es una melodía bien fácil, seguro la van a escuchar en muchos otros temas, Enjambre también le copió una melodía a una canción de The Legend Of Zelda y también es una canción que les pegó jaja“.

Te dejamos las dos canciones para que las escuches y veas si es verdad que ‘El Amigo’ de Christian Nodal suena como ‘Vida en el Espejo’ de Enjambre.

Vida en el Espejo- Enjambre

‘El Amigo’- Nodal