Cuando el pasado nos alcanza, ¿dónde ver el drama chino de una cruel venganza del marido y padre abandonado?

Cuando el pasado nos alcanza es un drama chino que narra la compleja relación entre Marina Luis y Diego Moro.

Estando embarazada, Marina se ve obligada a separarse de Diego para que él pueda someterse a una cirugía cardíaca.

Esta decisión provoca que Diego desarrolle un profundo resentimiento hacia ella.

Además, la madre de Diego se queda con uno de los dos hijos que Marina había dado a luz, sumiendo a Marina en una profunda tristeza.

Seis años después, un altercado entre la hija de Marina y un compañero de clase propicia el reencuentro entre Marina y Diego.

A partir de ese momento, ambos se ven envueltos en una relación tumultuosa, donde el amor y el rencor se entrelazan, obligándolos a confrontar su pasado y las decisiones que los separaron.​

Cuando el pasado nos alcanza explora temas como el sacrificio, el perdón y la redención.

La narrativa se centra en cómo las decisiones del pasado influyen en el presente y cómo los personajes enfrentan las consecuencias de sus acciones.

La serie ha capturado la atención del público por su emotiva historia y las actuaciones convincentes de su elenco principal.

Marina es manipulada para abandonar a Diego y además le quitan a uno de sus hijos. ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Marina Luis?

Marina Luis es la protagonista femenina de la serie.

Tras tomar la difícil decisión de separarse de Diego para asegurar su salud, enfrenta años de soledad y por la pérdida de uno de sus dos hijos.

Su fortaleza y determinación la llevan a criar a su hija sola, hasta que el destino la confronta nuevamente con Diego, desatando una serie de emociones y conflictos internos.​

Diego revive el rencor contra Marina por el abandono de él y de su hijo. ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Diego Moro?

Diego Moro es el protagonista masculino. Después de su cirugía cardíaca, vive con el resentimiento hacia Marina por su aparente abandono y el de su hijo.

La ausencia de su hijo y la influencia de su madre aumentan su amargura.

El reencuentro con Marina reaviva sentimientos encontrados, llevándolo a cuestionar su percepción del pasado y sus verdaderos sentimientos hacia ella.​

¿Dónde ver el drama chino Cuando el pasado nos alcanza?

La serie está disponible en la plataforma Sereal, que ofrece una variedad de dramas y series internacionales.

Los espectadores pueden acceder a los episodios mediante su aplicación móvil.

Se recomienda verificar la disponibilidad en la región correspondiente y la existencia de subtítulos en el idioma deseado.

La serie ha ganado popularidad por su distribución a través de Facebook y TikTok.

La serie también está disponible en otras plataformas como DailyMotion y YouTube con su título en inglés: Say I Love You When We Meet Again”.