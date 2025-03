Karla Sofía Gascón desata nueva polémica ¿se burla de las personas sin hogar? | VIDEO

Tal parece que Karla Sofía Gascón no deja de enfrentar los restos de la cancelación masiva que recibió por sus polémicos tuits, pues nuevamente es tema de conversación entre los usuarios en redes sociales, ahora por un reciente comentario que realizó sobre las personas sin hogar.

La cancelación golpeó duro a la española, quien tuvo que dejar de lado importantes alfombras durante la temporada de premios y perdió el Oscar a Mejor Actriz en medio de la polémica por sus tuits en los que atacaba a diversas minorías y hasta a la industria de Hollywood.

A pesar de que Karla Sofía Gascón ha tratado de mantenerse alejada de los medios, la actriz de Emilia Pérez se hizo presente por su nuevo libro llamado Lo que queda de mi. Asegura que la obra es “menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique”.

Karla Sofía Gascón desata polémica de nuevo

La famosa se hizo presente en el Festival de Cine de Málaga, donde entregó un galardón. Sin embargo, llamó la atención el momento en que dio una entrevista cuyos comentarios desataron críticas nuevamente.

Esto porque una periodista halagó una serie de fotos en la que la mujer trans aparece casual caminando por la calle. Ante esto, Gascón expresó. “Parecía indigente, no me jodas”, dijo. “Ya no puedo salir a la calle sin arreglar, me tengo que poner un chándal bonito”, añadió.

Cabe mencionar que cuando esto sucede, la famosa se muestra bastante relajada y ríe, por lo que es probable que simplemente estaba bromeando sobre su aspecto.

Usuarios en redes sociales dividieron sus opiniones sobre la situación. Mientras que algunos aseguraban que la mujer estaba siendo despectiva contra las personas sin hogar, otros expresaron que solo estaba hablando de si misma, por lo que no había que tomarse a mal su declaración.

Algunos de los comentarios son los siguientes: