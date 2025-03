Anna, ¿dónde ver el kdrama con Bae Suzy, donde una mentira transforma la vida de una mujer?

Anna es un Kdrama surcoreano que explora la identidad, la mentira y la ambición con Bae Suzy como protagonista.

La serie sigue a Yoo Mi, una joven que, tras una pequeña mentira, termina viviendo la vida de otra persona.

Ambientado en el competitivo mundo urbano, el drama retrata cómo Yoo Mi adopta el nombre y la existencia de “Anna”, sumergiéndose en una espiral de engaños cada vez más profundos.

La trama revela los sacrificios y consecuencias de vivir una vida falsa, y plantea cuestionamientos sobre la autenticidad, las aspiraciones sociales y la salud mental.

Su tono es psicológico e introspectivo, con una narrativa que crece en tensión conforme avanza la historia.

El drama fue aclamado por su dirección, guión preciso y la actuación estelar de su protagonista.

Anna esta basado en la historia de Yoo Mi. ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Yoo Mi / Anna?

Yoo Mi es la protagonista del drama, una mujer que lleva una vida modesta hasta que una mentira sobre su identidad le abre las puertas a una nueva realidad.

A partir de ahí, adopta por completo la vida de otra persona bajo el nombre de Anna.

Es interpretada por Bae Suzy, exintegrante del grupo Miss A, quien ha ganado reconocimiento como actriz en dramas como While You Were Sleeping y Start-Up.

En Anna, Suzy ofrece una actuación intensa, con matices emocionales que reflejan la complejidad psicológica de su personaje.

Yoo Mi termina viviendo la vida de Anna. ı Foto: Captura de pantalla

¿Dónde ver el Kdrama Anna con Bae Suzy?

Anna está disponible en Apple TV+ en varios idiomas, incluyendo subtítulos en español.

La serie tiene 6 episodios principales y fue producida por Coupang Studios. Además, existe una versión extendida con 8 episodios, que se lanzó en Corea del Sur.

La serie puede verse directamente a través de la plataforma de Apple con suscripción activa. Su lanzamiento fue en junio de 2022.

Apple TV+ está disponible en formato web y app para múltiples dispositivos. La calidad visual y narrativa ha sido destacada, haciendo de Anna una de las producciones coreanas más comentadas de ese año.

La producción fue dirigida por Lee Joo Young y se caracteriza por una cinematografía elegante y un ritmo envolvente.

“Anna” fue grabada principalmente en locaciones urbanas de Corea del Sur, reflejando el contraste entre el lujo superficial y la lucha interna de su protagonista.