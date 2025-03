La Fuerza de la Venganza, ¿Dónde ver la serie completa de misterio y traición inesperada?

La Fuerza de la Venganza es un drama romántico y de misterio. Sigue la historia de Diana, una mujer que tras el misterioso suicidio de su hermana embarazada, está convencida de que hay una verdad oculta detrás de su muerte.

Por ello, Diana regresa a su ciudad natal acompañada de su asistente, Dean. Juntos, descubren que todo podría estar relacionado con su cuñado, Sam, y el mejor amigo de su hermana, David, cuya relación no es nada común.

La Fuerza de la Venganza ı Foto: Especial

Con la ayuda de Dean, su amigo Wyatt y su novio Colt, Diana enfrenta numerosos obstáculos para encontrar una verdad que sorprende a todos.

La serie comienza con la llegada de Ana, la hermana de Diana que se muestra muy emocionada al querer revelar a su marido, Sam, sobre su embarazo. Sin embargo, ella descubre la infidelidad y promete destruirlos, por lo que no duda en lanzarla del balcón.

A Diana le llega la noticia del supuesto suicidio de Ana, que la deja en shock y tras desmayarse, en el hospital decide que debe descubrir la verdad.

Es entonces que investiga y encuentra inconsistencias en una serie de documentos, donde el beneficiario resulta ser su esposo Sam, pero debe encontrar al evidencia si quiere señalarlo por la inesperada y trágica muerte de su hermana.

¿Dónde ver La Fuerza de la Venganza?

La serie se encuentra disponible a través de la plataforma de GoodShort, en la que puedes ver los primeros 7 episodios de manera gratuita. Después, tendrás que adquirir la serie para disfrutar del resto de la serie, que consta de 70 capítulos en total.

La serie la puedes encontrar por su nombre en inglés en la plataforma de Dailymotion, el cual es The Birth of the Black Lotus. Podrás ver la serie con subtítulos en inglés. También puedes encontrarla de ese modo por partes en plataformas como TikTok.

Otras series

Estas son algunas otras series y dramas que te pueden gustar y que puedes disfrutar en varias plataformas de streaming:

La súplica de mi exnovia: Lana Villa, decide pasar tiempo con su primer amor, Ben Zamora, en lugar de celebrar su tercer aniversario con su novio actual, Santiago Cortez. Esta decisión rompe la confianza entre ambos, y Santiago, incapaz de tolerar más desplantes, decide poner fin a la relación y aceptar una oferta de trabajo en el extranjero.

¿Lo oyes? Es el amor: Dorothy y Nelson se unieron por la adversidad de un padre abusivo y se convierten en grandes aliados durante su infancia. Es después de un trágico accidente automovilístico que se separan, pero años después, sus caminos se cruzan nuevamente en la adultez, planteando la pregunta de si podrán reconocerse y permitir que su vínculo vuelva a florecer.

Que seamos desconocidos en esta vida: Flora Jiménez, una joven que en su vida pasada logró casarse con el cuarto príncipe Felipe Ruiz, el hombre que amaba. Aunque pensaba que sería feliz, pronto descubre que el príncipe ya amaba a otra mujer y que su matrimonio no era más que una imposición del emperador.