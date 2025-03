Hwang In-yeop, el actor de Han Seo-jun en “Belleza Verdadera”, lanza nuevos dramas en 2025 y gira mundial de fan

El actor surcoreano Hwang In-yeop, conocido por su papel como Han Seo-jun en Belleza Verdadera o True Beauty por su título en inglés, regresa con fuerza en 2025 con nuevos proyectos televisivos y una gira internacional que lo conectará con fans de todo el mundo.

Con una carrera en ascenso, Hwang ha demostrado su versatilidad en dramas como Why Her?, El sonido de la magia y 18 Again, consolidándose como uno de los talentos más prometedores de su generación.

Este 2025, el actor protagoniza el nuevo drama romántico “Dream to You”, donde interpreta a Woo Soo Bin, un joven que, tras una adolescencia controlada, decide seguir su sueño de convertirse en director de cine.

Esta serie es escrita por Jung Eun Bi, guionista de títulos como Doom at Your Service.

Además, Hwang realizará una participación especial en el drama “Dear X”, basado en un popular webtoon, donde encarnará a un ídolo convertido en actor con un secreto que amenaza con destruir su nueva vida.

Belleza Verdadera se volvió un fenómeno mundial. ı Foto: True Beauty

¿Quién es Hwang In-yeop?

Hwang In-yeop nació el 19 de enero de 1991 en Seúl, Corea del Sur.

Inició su carrera como modelo antes de debutar en la actuación en 2018.

Su salto a la fama llegó con el drama Belleza Verdadera (True Beauty | 2020), donde interpretó al rebelde y encantador Han Seo-jun.

Desde entonces, ha protagonizado series de alto perfil y ha conquistado audiencias globales con su estilo serio y carismático.

En 2022, amplió su rango actoral con papeles en Why Her? y The Sound of Magic.

En 2024, protagonizó Family by Choice, un drama familiar, y para 2025 ya tiene dos nuevos títulos confirmados, lo que reafirma su estatus como una figura clave del entretenimiento surcoreano.

¿Series y películas de Hwang In-yeop?

“Dream to You” (2025): Drama romántico con estreno aún por confirmar. Hwang interpreta a un aspirante a director de cine.

“Dear X” (2025): Melodrama-thriller de TVING basado en un webtoon. Aparece como actor invitado.

Ambos proyectos estarán disponibles en plataformas coreanas como TVING, y se espera su llegada a servicios internacionales como Viki o Netflix dependiendo de la distribución global.

Gira internacional: “In Love” 2024–2025

Hwang In-yeop también estará más cerca de sus fans gracias a su gira mundial titulada “In Love”, con fechas confirmadas en Asia y América Latina:

Manila: 25 de enero de 2025

Macau: febrero de 2025

Santiago de Chile: 25 de marzo de 2025 (Teatro Caupolicán)

Se esperan más fechas por anunciar. Esta gira consolida su conexión con seguidores globales, especialmente en Filipinas, Japón, México y Chile.