Masterchef Celebrity 2025: Rafa Polinesio sube al balcón y se salva de eliminación; festejan con MEMES

Rafa Polinesio se quedó en MasterChef Celebrity 2025 y los fans de los Polinesios celebraron con todo en redes sociales con divertidos memes.

El primer reto se hizo individualmente, pero el premio era en equipo, el cocinero que resultara ganador subiría al balcón con toda su generación.

Carlos Quirarte fue el elegido de los Millennials para que los chefs probaran el platillo, de todos los que pasaron, que fueron Plutarco Haza, Herly RG y Gaby, pero el conductor de espectáculos y de Venga la Alegría fue el que más convenció a los jueces, por lo tanto el que ganó el reto.

Carlos Quirarte fue el que subió al balcón, el que se llevó el primer pin del chef y también subió a todo su equipo de Millennials al balcón, por lo tanto Rafa Polinesio subió al balcón y está a salvo esta semana, por lo que no irá a eliminación.

Hasta Claudia Lizaldi le dijo a Rafa Polinesio, en todo de broma, que por primera vez no fue el primer eliminado de un reality show, esto fue en gerencia a que el youtuber fue el primer eliminado de los aspirantes de Exatlón México de la temporada que acaba de terminar, él no pudo superar la primera ronda y salió del programa.

Fans polinomios celebrando que Rafa Polinesio se queda en MasterChef Celebrity

El fandom de los Polinesios, celebró que Rafa Polinesio se quedó en MasterChef y no fue el eliminado del programa de hoy 30 de marzo.

Comienza a llegar la gente al ángel por el triunfo de Rafa en #MasterChefCelebrity #rafapolinesio pic.twitter.com/Jgp6LVG8Wi — Ro_peez (@Crgabo2) March 31, 2025

“Yo ahora que Rafa Polinesio no fue eliminado al primer capítulo”, “Comienza a llegar la gente al ángel por el triunfo de Rafa en #MasterChefCelebrity“, “en esta casa apoyamos fuertemente a Rafa Polinesio y a Iram Mendiola”, “Si se pudooo Rafa polinesio te POLIAMOOOO vamos salúdame a alquimia”, “Yo durmiendo tranquilo sabiendo que al menos Rafa Polinesio no será el primer eliminado”, “Rafa no duró en el exatlon pero si en MasterChef”, estos fueron algunos de los comentarios que hicieron los fans en redes sociales.

Yo durmiendo tranquilo sabiendo que al menos Rafa Polinesio no será el primer eliminado#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/Z5bocvNwEW — MasterRealityMx (@MasterRealityMx) March 31, 2025

en esta casa apoyamos fuertemente a Rafa Polinesio y a Iram Mendiola. 💪🏻#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/OjuegS4Z5M — minaaa ☆ (@duadinii) March 31, 2025

Para festejar que Rafa Polinesio pasó el episodio opinó que este sea nuestro nuevo Himno Nacional #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/1lgTNXBudn — ◡̎ Kev (@KVTTRX) March 31, 2025