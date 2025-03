¡No aprende! Karla Sofía Gascón se burla de la tragedia de los Andes tras la muerte de uno de los sobrevivientes | FOTO

Karla Sofía Gascón ha desatado una vez más, controversia en las redes sociales. Ahora, por una historia que publicó y después eliminó de redes sociales, en la que hizo una broma sobre la tragedia de los Andes que se refleja en la película de La Sociedad de la Nieve.

El chiste de Karla Sofía Gascón ocurrió después de que se dio a conocer la noticia de que Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes de la tragedia, murió a los 71 años de edad, por lo que las críticas no tardaron en surgir en redes sociales.

Karla Sofía Gascón llama ‘gentuza’ a quienes exigen que pierda su nominación al Oscar. ı Foto: CNN

Karla Sofía Gascón se burla de la tragedia de los Andes

A través de su cuenta de Instagram, la actriz trans publicó un mensaje de broma en el que escribió: “Hoy me siento como en La Sociedad de la Nieve. No voy a decir que me apetece morder a alguien porque tal y como están las cosas me acusan de canibalismo. Es lo único que les falta", escribió la mujer al publicar una foto de ella en una montaña nevada.

Hay que recordar que en la tragedia de los Andes, los jóvenes uruguayos que quedaron atrapados e incomunicados en 1972, tuvieron que sobrevivir al alimentarse de los restos de sus compañeros muertos, pues estuvieron 72 días en el lugar inhóspito y helado.

Después de las críticas recibidas, la celebridad borró al historia y publicó una con una foto similar donde se dijo “dichosa y bendecida”. Añadió que “su hermano murió esquiando” y expresó: “Podréis inventar, mentir, distorsionar, que jamás acabaréis con la luz que os deslumbra”, expresó.

Karla Sofía Gascón se puso a bromear en Instagram sobre La sociedad de la nieve, sin saber que uno de los sobrevivientes de la historia real falleció en las últimas horas, y cuando vio que la estaban cancelando, eliminó la historia y subio la misma foto con otro mensaje. pic.twitter.com/vc1ySNg3qb — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) March 30, 2025

Usuarios en redes sociales critican las recientes declaraciones de la famosa, pues aseguran que Karla Sofía Gascón debería de cuidar más lo que sube a las redes sociales para no seguir hundiendo su imagen ante el público.