Olivia Rodrigo en CDMX: Horario, setlist, cómo llegar...

Olivia Rodrigo llega finalmente a México con su esperadísimo GUTS World Tour: spilled, que es la extensión de su gira mundial Guts World Tour.

La cantante, conocida por éxitos como “Drivers License” y “Good 4 U”, ofrecerá dos conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México, los días 2 y 3 de abril de este año. Los fanáticos mexicanos, conocidos como las “Livies”, ya se preparan para vivir una noche inolvidable.

El evento contará con un acto de apertura de St. Vincent, cantante y multiinstrumentalista ganadora de seis premios Grammy.

Horarios para el concierto de Olivia Rodrigo en CDMX

Las puertas del Estadio GNP abrirán a las 17:00, con el show de Olivia Rodrigo comenzando a las 21:00, aunque este horario aún está sujeto a cambios, según las indicaciones de Ocesa.

Además, los organizadores han preparado una serie de “fan projects” para que las Livies participen activamente durante el concierto.

Por ejemplo, el 2 de abril se invita a los asistentes a iluminar el estadio de color morado durante la canción “Teenage Dream”, y a levantar un cartel en “Enough For You” que diga “You’re enough for us” (“Eres suficiente para nosotras”. en español).

Setlist para CDMX

El setlist para los conciertos incluye sus mayores éxitos, aunque se han realizado algunos ajustes respecto a los shows anteriores.

Según un posible setlist basado en su presentación en Brasil, Olivia Rodrigo interpretará canciones como “Obsessed”, “Ballad Of A Homeschooled Girl”, “Vampire”, “Traitor”, “Jealousy, Jealousy”, y “Good 4 U”.

Algunas canciones, como “Making The Bed” y “The Grudge”, han sido eliminadas del repertorio, lo que genera expectativas sobre posibles sorpresas.

Además, Olivia Rodrigo ha preparado un proyecto muy especial para la canción “Drivers License”, invitando a los asistentes a iluminar el estadio de rojo, coincidiendo con la letra que menciona “red”.

Sin duda, los conciertos prometen ser una experiencia única para sus fans.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

El Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México, está en la Alcaldía de Azcapotzalco, te explicamos cómo llegar desde distintos puntos clave:

En transporte público (Metro):

Puedes tomar el Metro y bajar en la estación Ferrería (Línea 6, color verde), que es la más cercana al estadio. Desde allí, el estadio está a solo unos minutos caminando, aproximadamente 10 minutos, por Av. Cuitláhuac .

También puedes considerar tomar la Línea 5 (color amarillo) y bajarte en la estación Norte 45. Desde ahí, caminarás unos 15 minutos hacia el estadio.

Además, hay varias rutas que pasan cerca del Estadio GNP Seguros, como el RTP o el servicio de transporte público de la CDMX.

La estación de autobuses más cercana es Terminal de Autobuses Norte, desde donde puedes tomar un taxi o caminar hacia el estadio.

Si prefieres comodidad, puedes pedir un Uber, Didi o taxi, y poner como destino “Estadio GNP Seguros” o Av. de los 100 Metros.