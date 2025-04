¡Vete madrastra, lo tienes todo mal!: ¿Dónde ver la serie sobre una joven odiada por la prometida de su padre?

En ¡Vete madrastra, lo tienes todo mal!, en inglés Go Away Stepmom, You Have it All Wrong, Margaret está decidida a terminar sus exámenes universitarios para llegar a tiempo a la boda de su padre, Hugo, con increíbles regalos para su futura madrastra, Chloe.

Sin embargo, Chloe malinterpreta la situación y cree que Margaret es la amante de Hugo. Decidida a vengarse, Chloe toma cartas en el asunto y comienza a humillar y maltratar a Margaret, intentando arruinar su relación con su padre antes de que la boda se lleve a cabo.

A medida que la trama avanza, Margaret se enfrenta a la difícil situación de intentar desvelar la verdadera naturaleza de su madrastra, mientras se ve atrapada en un torbellino de conflictos familiares.

¡Vete madrastra, lo tienes todo mal!, serie. ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Será capaz Margaret de descubrir la verdadera cara de Chloe antes de que la boda sea un hecho irreversible, o será demasiado tarde para evitarlo?

La serie muestra un emocionante enfrentamiento entre la joven y su madrastra, mientras se enfrentan a secretos, traiciones y una lucha por el afecto de Hugo. La tensión se acumula en cada episodio, manteniendo al espectador al borde de su asiento.

A continuación, te compartimos el tráiler oficial, en inglés, de la serie.

¿Dónde ver ¡Vete madrastra, lo tienes todo mal!?

¡Vete madrastra, lo tienes todo mal!, en inglés Go Away Stepmom, You Have it All Wrong, es un drama que forma parte del amplio catálogo de ReelShort.

La serie está disponible para su visualización en la página web oficial de la plataforma o mediante su aplicación móvil.

Los primeros 14 episodios, que narran la historia de la joven Margaret, pueden verse de manera gratuita. Para acceder a los 55 episodios restantes, es necesario suscribirse a ReelShort.

Además, algunos episodios también están disponibles de forma gratuita en YouTube, lo que permite a los seguidores disfrutar del drama. Sin embargo, por el momento sólo se encuentra en inglés.

Otras opciones que te pueden interesar:

El regreso del heredero de élite: Sigue la historia de Héctor y Alice, quienes, después de años de amor, enfrentan un giro trágico cuando un accidente deja a Héctor en coma. Mientras su familia lucha por ayudarlo, un falso médico manipula la situación. Sin embargo, Héctor despierta y amenaza al antagonista, buscando exponer sus mentiras.

Lo que Esconde la Oscuridad: La serie sigue la historia de Mía, quien descubre a su madre asesinada en el estudio familiar. Su padre, Jack, la entrega a las autoridades sin darle oportunidad de defenderse. Con la ayuda de su hermano Daniel, Mía logra obtener libertad bajo fianza y contrata a Edward, un detective privado. Al investigar, descubre oscuros secretos familiares y una conspiración que involucra a su padre y al propio detective.

Contrato de matrimonio con mi ex: Sigue la historia de Bella y Adam, quienes, después de años sin verse, se reencuentran cuando Adam se convierte en paciente de Bella. Debido a una serie de eventos, ambos firman un contrato de matrimonio. Lo que comienza como un acuerdo se convierte en una segunda oportunidad para el amor.