Jessica Esotérica es amenazada EN VIVO: ‘Eres la siguiente Sara’ | VIDEO

Jessica Esotérica vivió un momento aterrador en una reciente transmisión, donde fue amenazada en vivo por su identidad de género e incluso, mencionaron que le pasaría lo mismo que a la joven Sara Millerey.

Sara fue una chica trans, quien sacudió a Colombia recientemente con la noticia de su brutal asesinato. Un grupo de personas le rompieron las extremidades y la arrojaron a un rio con la intención de asesinarla.

Exigen justicia por el caso de Sara Millerey ı Foto: Especial

Jessica Esotérica es amenazada

Mientras Jessica Esotérica leía los mensajes de seguidores, la atmósfera se transformó, cuando en voz alta, replicó el comentario de una mujer llamada Rosario García, quien le decía a la tarotista que le pasaría lo mismo que a Sara Millerey.

“Dice Rosario García: ‘Cuídate tú eres la siguiente Sara... ‘, el que no quiera morir que no nazca, sabes que tengo 61 años sobreviviendo a todas estas pendej*das; sabes que tengo 61 años caminando por el odio de gente tan pend*ja y estúpida como tú y he aprendiendo a acorazarme he aprendido a ser fuerte y lo más triste es que venga de una mujer”, expresó la vidente.

La famosa añadió que el destino no es algo sobre lo que se pueda mandar: “Mi amor, Dios tiene el destino de cada quién, si a mí me toca ser la próxima Sara, Sara fue la próxima otra y la otra la próxima otra, por gente como tú pasan las cosas que pasan por ese odio que infundas y tus pendej*das a través de tus redes sociales estúpidas y tus pendej*das”.

Jessica destacó como día con día, lucha para mantenerse con vida, aunque afortunadamente, en los lugares que ha frecuentado no ha recibido odio por su identidad de género, sino todo lo contrario.

“Yo todos los días es un sobrevivir, traigo hasta un marcapasos, vivo en el barrio más peligroso de Kansas, he estado en La Merced de México y lo único que he recibido es amor y admiración, tomaré en cuenta tu comentario, para qué para empoderar a los demás a defenderse de gente como tú, algunas tienen la dicha de traer vida y otras no, pero jamás mi cielo verás que yo te hablé como tú”, sentenció.

Para finalizar, la tarotista pidió a sus fans que no se engancharan con los comentarios negativos y destacó que ella ha conseguido ser feliz a pesar de las adversidades. “Hace tanto tiempo que el dolor me blindó de una manera tan cabr*na. Imagínate mi cielo, ser violada por 4 mujeres y amo a mis hermanas”.

Usuarios en redes sociales se cuestionan cómo pueden haber personas que amenacen a otras por su identidad de género o que generen violencia contra ellas, como pasó con Sara Millerey. Te dejamos algunos comentarios por el video de Jessica Esotérica: