Cancelan concierto de Luis R. Conriquez en el Palenque de Metepec tras disturbios en Texcoco

De manera oficial se dio a conocer que el cantante sonorense Luis R. Conriquez no participará en el Palenque de Metepec previsto para el 2 de mayo. La decisión se tomó tras los disturbios ocurridos durante su presentación en la Feria del Caballo en Texcoco, donde el cantante se negó a interpretar ciertos corridos tumbados, lo que provocó la ira del público.

El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, anunció en entrevista para Radio Fórmula: “La feria inicia el 2 de mayo, del 2 al 18 de mayo. Se tenía, sí se tenía considerada la participación de Conriquez, pero después de lo acontecido la semana pasada en Texcoco, recibimos un exhorto por parte de la Fiscalía y del Gobierno del Estado para que no se permitiera la participación de este tipo de grupos”.

El alcalde Flores Fernández indicó que, inicialmente, se había solicitado a Luis R. Conriquez que evitara cantar canciones que hicieran apología del delito. No obstante, debido a los disturbios en Texcoco, se optó por cancelar su participación en el evento mexiquense.

“Se exhortó para que, si va al evento, no cante, ni haga apología al delito. Entonces, lo que tengo entendido es que no va a la feria (...) No hay ningún otro artista que hayamos cancelado, porque no hay ninguno que haga ese tipo de cantos”, afirmó el alcalde.

Esta decisión refleja la postura de las autoridades locales frente a la promoción de contenidos que puedan incitar a la violencia, buscando garantizar la seguridad y el orden en los eventos públicos.

¿Qué pasó en Texcoco con Luis R. Conríquez?

Durante su actuación en la Feria Internacional del Caballo de Texcoco, Luis R. Conriquez anunció que no interpretaría narcocorridos, cumpliendo con las restricciones impuestas por las autoridades.

“Hay mucha gente que no entiende, piensan que uno viene a poner las reglas, pero verdad es esa: que no va a haber corridos en los eventos de aquí pa’ delante en cualquier artista, plebes”, expresó el cantante antes de su presentación.

Sin embargo, esta postura generó descontento entre los asistentes, quienes respondieron con abucheos, insultos y lanzando objetos al escenario. Ante la situación, el artista decidió abandonar el escenario, manifestando: “No hay corridos ¿Cómo le hacemos? Me voy para la casa mejor, si me van a gritar, me voy”.