Filtran AUDIO de la llamada al 911 por la que detuvieron a William Levy: ‘Se están poniendo violentos’

William Levy, actor cubano-estadounidense conocido por su participación en telenovelas como Café con aroma de mujer y la miniserie Montecristo, fue arrestado el lunes 14 de abril en Weston, Florida, tras un incidente en el restaurante argentino Baires Grill.

Según informes policiales, Levy se encontraba en estado de embriaguez y, al negarse a pagar una cuenta elevada por consumir alcohol con más de 100 personas, discutió con el gerente y empujó a otra persona.

Posteriormente, fue expulsado del local, pero regresó para recuperar su teléfono móvil y fue detenido por la policía por alterar el orden público y entrar sin autorización a propiedad privada. Permaneció en prisión hasta comparecer ante un juez, quien le concedió la libertad bajo fianza de 500 dólares.

William Levy es detenido ı Foto: Especial

Filtran AUDIO de la llamada al 911 por la que detuvieron a William Levy

En una llamada al 911 realizada desde el restaurante, un empleado informó que William Levy había alterado el orden público y que la situación se había vuelto agresiva. El operador del 911 le preguntó si el actor estaba armado, a lo que el empleado respondió que no. La llamada también reveló que Levy había empujado a un tercero durante el altercado.

“Tenemos dos borrachos. Ellos no se quieren ir. Nosotros no les estamos dando más alcohol. Ellos están bebiendo mucho, no se quieren ir y no quieren pagar la cuenta (...) se están poniendo más violentos”, explicó el trabajador.

Este incidente se suma a una serie de eventos recientes en la vida de Levy. En marzo de 2024, se filtró una llamada al 911 en la que expresaba su preocupación por el paradero de su hija, Kailey, tras su separación de la actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez. En la llamada, Levy manifestó: “No sé nada de mi hija, ¿dónde está?” y explicó que había intentado comunicarse con ella sin éxito.

Tras su arresto, Levy se pronunció por primera vez, afirmando que sólo intentó mediar en una discusión y negó haber agredido a alguien. Restó importancia al arresto, bromeando sobre haber hecho nuevas amistades en la cárcel, aunque evitó hablar del cargo de allanamiento, señalando que “tenían que llevarme por algo”.

Las autoridades de Florida han indicado que los cargos que enfrenta Levy podrían implicar hasta 60 días de cárcel y una multa de 500 dólares.