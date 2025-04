Nuestro Final de Amor, ¿dónde ver este drama de una joven que cancela su compromiso para ser feliz?

Nuestro Final de Amor es un drama de 50 episodios que relata la historia de Esme Bueno, una mujer que sufre una dolorosa traición por parte de las personas que más amaba.

Tras ocho años de relación con Tomás Atencio, Esme es atacada por Gina Fuentes el primer amor de su prometido, quien intenta matarla al empujarla al agua.

En lugar de protegerla, Tomás le exige que se disculpe con Gina, lo que lleva a Esme a cancelar su boda y marcharse del lugar donde todo se derrumbó.

Lo que comienza como una historia de desamor se convierte en un relato de crecimiento personal y dignidad.

Mientras Esme se reconstruye lejos de Tomás, él la desprecia creyendo que su decisión es pasajera.

Sin embargo, su ausencia marca el verdadero comienzo de su transformación. A lo largo de la serie, Esme enfrenta sus heridas emocionales, reescribe su historia y toma el control de su futuro, sin mirar atrás.

¿Quién es Esme Bueno?

Esme es la protagonista de la historia, quien de víctima emocional, pasa a convertirse en una mujer decidida a cambiar su destino.

Tras el ataque y la humillación, se aleja de todo y emprende un viaje de sanación, donde redefine lo que merece en el amor y en la vida.

¿Quién es Tomás Atencio?

Tomás es el prometido de Esme, con quien ha mantenido una relación de ocho años.

Su falta de empatía ante el intento de asesinato que sufre Esme lo convierte en el símbolo del amor tóxico y del machismo emocional.

Su desprecio marca el inicio del distanciamiento irreversible.

¿Quién es Gina Fuentes?

Gina es el primer amor de Tomás y la responsable del ataque que cambia el rumbo de la historia.

Representa el pasado no resuelto, los celos y la violencia emocional disfrazada de nostalgia.

Esme es humillada por su prometido Tomas, quien da preferencias a Gina, quien fue su primer amor. ı Foto: DramaBox

¿Dónde ver el drama de Nuestro Final de Amor?

La serie cuenta con 50 episodios y está disponible en la plataforma DramaBox.

DramaBox ofrece contenido gratuito en español desde su sitio web y app móvil, con múltiples títulos de romance, drama y suspenso en formato de episodios cortos.

El acceso es libre, aunque se recomienda crear una cuenta para guardar el progreso y para acceder a todo el contenido libremente se debe tener una suscripción de paga.

Esta historia también está disponible a través de la plataforma DailyMotion con subtítulos en inglés con el título “The one that got away”.