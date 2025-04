Cazzu habla de su ‘solitaria maternidad’ tras su ruptura con Christian Nodal: ‘Idealicé algo que no era’

Cazzu es la portada de Vogue México y junto con una serie de impresionantes fotos, también realizó una entrevista donde ahondó en el próximo lanzamiento de su álbum Latinaje, así como otros detalles de su vida personal y faceta como mamá.

Recordemos que fue el pasado 14 de septiembre de 2023 que nació la hija de Cazzu y Christian Nodal. Solo unos meses después del alumbramiento, el cantante de regional mexicano terminó su relación con la rapera para buscar a su antiguo amor, Ángela Aguilar, con quien se casó rápidamente.

Esto en su momento, desató todo tipo de críticas y comentarios en contra de ‘El Forajido’, a quien hasta ahora, acusan de ser un padre ausente por no viajar a Argentina para ver a su única hija y por anteriores declaraciones de su ex, que reveló en el pasado que en varios meses, el hombre solo visitó a su hija en dos ocasiones.

¿Las canciones de ‘Latinaje’ tienen dedicatoria?

La cantante confesó que al momento de lanzar la primera canción de su nuevo álbum, ‘La Cueva’, le dio un poco de miedo cuál podría ser la reacción del público, pues señaló que este tema lo escribió al terminar su romance con Nodal, por lo que en el mismo, expresa sus emociones cuando la familia que estaba formando se rompió de un momento a otro.

Sin embargo, Cazzu asegura que no todas las canciones del álbum son de cosas que le han pasado, pues mencionó que algunos temas los hizo en Francia, cuando todavía tenía su relación con el esposo de Ángela Aguilar, mientras que otras fueron escritas tras la ruptura.

Recordemos que ya en el pasado, Julieta indicó que ni ’Dolce’ ni ’Con Otra’ son canciones dedicadas al fin de su relación con Christian Nodal, a pesar de que muchos señalaron que sí por el género musical que se eligió para una y porque la otra parecía ser una advertencia a la hija de Pepe Aguilar.

Cazzu habla de su relación con Nodal

Al hablar de la creación de su álbum que sale a la luz este 24 de abril, la cantante detalló como ser madre cambió su perspectiva de las cosas, además que habló brevemente se su anterior noviazgo.

“Las primeras canciones nacieron hace más de tres años, en ese transcurso yo fui mamá y descubrí la vida desde otro lugar, también estuve en una relación como yo nunca lo había vivido, nunca me había imaginado tener una familia, no importa lo que haya durado, fue un gran momento, fue un momento lleno de amor, muy bonito y muy esperanzador", expresó.

A pesar de todo, la cantante reveló que no todo fue ideal tras volverse mamá: "Me encontré con una maternidad muy solitaria. Idealicé algo que no era, creí que iba a estar bien y no lo estuvo”, reflexionó. “Hoy lo único que quiero es que mi bebé esté bien”, aseguró.

Una vez más, Cazzu demuestra la gran madurez que tiene, al no enfrascarse en historias que pueden afectar su salud emocional y más bien centrarse en su maternidad y su crecimiento como artista, dejando de lado los escándalos que puedan surgir por su ex, Christian Nodal.