Encuentro equivocado, amor inesperado, ¿Dónde ver la serie completa de despecho y una nueva oportunidad?

La serie en formato vertical titulada Encuentro equivocado, amor inesperado, es una dramática historia en la que nos encontramos con dos desafortunados en el amor que se encuentran y logran apoyarse a pesar de las circunstancias que los envuelven

¿De qué trata Encuentro equivocado, amor inesperado?

Encuentro equivocado, amor inesperado es un drama romántico en el que conocemos la historia de Ailén y León, dos viajeros que se encuentran por casualidad después de sufrir rechazo por sus relaciones anteriores.

Encuentro equivocado, amor inesperado ı Foto: Especial

Lo que en un inicio parece ser un encuentro efímero, pues unos tragos los hacen vivir un encuentro íntimo, se convierte en algo más gracias a la intervención del destino, pues León aparece en la vida de Ailén cada que ella se encuentra en una crisis.

Es así como él se convierte en el inesperado ángel guardián de la protagonista. La historia tiene un giro cuando en un momento, Ailén descubre que se encuentra embarazada de León. Por ello, comienzan a considerar su relación realmente, aunque la aparición de Verónica, ex de León, provoca incertidumbre en su romance.

¿Dónde ver Encuentro equivocado, amor inesperado?

La serie tiene un total de 71 capítulos que se encuentra disponible en la plataforma de Goodshort. Son 5 los capítulos que puedes ver antes de adquirir el resto de la historia.

También puedes encontrar la serie como Mistaken Encounter, Unexpected Love o Mistaken Encounter Full Movie en la plataforma de Dailymotion, donde el canal de Perfect Frame, es la que cuenta con la historia completa.

Otras series que te pueden gustar

A continuación, te compartimos algunas otras series que podrías disfrutar si deseas ver más dramas y series de este tipo:

Mi Hijo, el Magnate más Rico: (My Son, the Richest Tycoon) narra la historia de Joe Archer, quien visita por primera vez una ciudad próspera. En el metro, es confundido por Kate Hill y Tina Lowe con un pervertido, situación que se agrava rápidamente. Lo que ellas desconocen es que Joe es el padre de Skye Archer, el CEO de Skye Inc.

Mi ex marido no puede dejar de perseguirme después del divorcio: Elena estuvo casada por tres años, donde se entregó por completo a su papel de esposa. Con el paso del tiempo, ella se da cuenta de que Trino es un hombre fio, por lo que desilusionada, decide poner fin a su matrimonio y presenta los papeles de divorcio frente a todos durante el aniversario de su empresa.

Esposa por accidente: Comienza con la trágica muerte de Alice, una joven comprometida con un hombre infiel y atrapada en una familia donde buscaban manipularla. Como venganza, la hermana gemela de Alice, Ariel, decide asumir la identidad de la fallecida para vengarse del prometido y de la familia que la dañó profundamente a través del tiempo.