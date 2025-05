¿Qué enfermedad tiene Lupillo Rivera por la que abandonó La Casa de los Famosos All Stars?

Lupillo Rivera anunció que abandonaba La Casa de los Famosos All Stars por cuestiones de salud, algo que dijo estaba fuera de su alcance y lo obligaba a irse del reality show en el que la temporada pasada logró coronarse como el ganador.

Sin embargo, la noche de este 30 de abril el cantante pidió la palabra a la producción durante la gala y anunció su salida del programa. Pues aseguró que está decisión era muy difícil para él pero tenía que irse a atender su condición médica a la que calificó como grave.

“El Toro del Corrido” lloró en plena gala y le pidió perdón a sus compañeros, a los de su cuarto por dejarlos a mitad de la competencia y los demás por si alguna vez los había ofendido.

Este momento causó gran impacto entre los fanáticos de La Casa de los Famosos All Stars pues era uno de los personajes destacados en la trama del juego.

¿Qué enfermedad tienen Lupillo Rivera?

Lupillo Rivera aseguró que tienen un padecimiento médico crítico, señaló que se dio cuenta de su enfermedad mientras estaba dentro de la casa, pero no quería darle importancia para no irse del programa, pero ya no aguantó más y tuvo que solicitar su salida.

Señaló que además de esta parte física, se enteró que una persona muy querida a él, quien fue su amigo por más de 40 años se había ido y esto lo afectó mucho y también tuvo que ver con su salida del programa..

Aseguró que la pérdida de su amigo, fue de las cosas que más lo afectaron y volvió a romper en llanto. Dijo que extrañaba a sus hijos y a sus papás y anciana verlos.

¿Realmente Lupillo Rivera tiene algo? Fans lo ponen en duda

Los fans de La Casa de los Famosos All Stars aseguran que Lupillo Rivera no está realmente enfermo, sino que todo fue una estrategia para poder salirse del programa, pues aseguran que esta temporada no fue de los más queridos y no se veía como un prospecto para llegar a la final y mucho mes ganar.

“Todos sabemos que no hay ninguna condición médica, se sabe que abandona porque se dio cuenta que esta vez ni a 3er lugar iba a llegar”, “Si él mismo ya sabía que no iba a ganar y como es de orgulloso no quiso quedarse para perder…”, “Tal parece que la situación médica de Lupillo es un caso grave de ego herido”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.