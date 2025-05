Survivor México 2025: ¿Quién gana hoy 1 de mayo?

Los participantes de Survivor México 2025 compiten por una recompensa y por el Collar de Inmunidad Individual que les asegura su estancia en el program una semana más.

El capítulo de hoy será muy intenso porque todos quieren la inmunidad, pero además porque habrá una intensa pelea que sube tanto de tono que estuvo a punto de llegar hasta los golpes.

¿Quién gana el Collar de Inmunidad Individual de Survivor México 2025?

El Collar de Inmunidad Individual del lado de los Héroes lo ganó Rasta, quien se enfrentó hasta el último minuto contra Esmeralda Zamora y la venció.

Por el lado de los Villanos, el ganador del collar fue John Guts, el más odiado por los fans y hasta por algunos miembros de su propia tribu.

Los fans tenían sus apuestas sobre quién quieren que sea el ganador del Collar de Inmunidad Individual, lo cual les da la oportunidad de no ser votado por sus compañeros en el Concejo tribal de esta primera semana.

¿Quién gana la recompensa de hoy de Survivor México 2025?

La competencia está muy cerrada y es que en Survivor México todo puede pasar. Por estadísticas los ganadores de la recompensa de hoy serían los Héroes, quienes han ganado la mayoría de los juegos desde que empezó el programa.

Pero también existe otra posibilidad de que ganen los Villanos, ya que ellos obtuvieron la victoria este miércoles y se llevaron las papas, además de pasta que ganó Sargento en una negociación bastante astuta contra Pablo Martí, lo que hará que los Villanos estén más repuestos en esta competencia de hoy.

Pelea entre John Guts y Rasta de Survivor México

El programa de hoy de Survivor México habrá una fuerte pelea entre John Guts de los Villanos y Rasta de los Héroes. Todo empezó porque empezaron a discutir y los ánimos se empezaron a calentar.

En una forma de venganza John le dice a Rasta que en la temporada pasada él le prometió que no iba a ganar y lo cumplió, esto encendió a Rasta y le respondió. Cabe recordar que Rasta no ganó porque el campeón lo eligieron los mismos sobrevivientes no el público como en temporadas pasadas.