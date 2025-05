Roro Bueno estalla contra los rumores de infidelidad con Jake Paul: ‘Me parece una tontería’ | VIDEO

Roro Bueno se ha convertido en una figura polémica en los últimos días, pues la joven que era alabada por miles de hombres por su contenido ‘trad wife’ ahora es criticada por los mismos, tras publicar un video en el que convive junto al boxeador e influencer, Jake Paul.

El público masculino de Roro ha dejado de lado el gran esfuerzo que está poniendo la joven para estar lista para La Velada del Año por revelar que había convivido con Jake Paul, cosa que no le agradó en lo absoluto a sus seguidores.

La creadora de contenido "RoRo" compartió un video donde esta entrenando con el boxeador Jake Paul, el problema es que menciona que también este influencer la invito a su mansión a pasar un rato de "Chill", lo cual no es buena señal. pic.twitter.com/jsqgHTS7qX — Derecho Al Infierno (DAI) (@DerechoAl46307) April 30, 2025

Roro entrena con Jake Paul y la critican

En el video de apenas unos segundos, la joven cuanta que fue a entrenar durante sus vacaciones en Puerto Rico, señalando que en la mañana, se encontró con el boxeador en el gimnasio, por lo que se pusieron a entrenar juntos.

En el video, podemos ver a ambos practicar en el espacio deportivo. “Después, pillamos el coche para ir a su casa y estuvimos de chill hasta por la noche, cuando fuimos a hacer un entrenamiento”, contó la española, mostrando las imágenes de los lujosos autos del también creador de contenido.

Esto último provocó molestia en sus seguidores, quienes al parecer no estaban de acuerdo con que la joven estuviera en la casa del influencer teniendo novio, por lo que enseguida comenzaron a hablar de una infidelidad sin mayor fundamento.

Si bien varios hombres comenzaron a criticar a la española, mujeres y otras personas salieron a su defensa, señalando a los varones de solo apoyarla por hacer contenido ‘trad wife’. Algunos comentarios son:

"Pablo conocerá lo que es la hipergamia“.

“Al final la hipergamia siempre gana”.

“Si ya se está juntando con gente más poderosa que Pablo pues.... que te digo , capaz ella ya lo cuernio “.

"O sea que les gustaba Roro porque se quedaba en casa a hacerle cosas al novio ? Pero ya que salió a vivir...“

"Puro fan del Temach, diciendo que RoRo engaña a Pablo. Primero con que es la mujer que todo hombre quiere, y ahora con esto“.

"El fandom de Roro finalmente sale a la luz, demostrando que siempre la vieron como un objeto“.

Roro se defiende

La creadora de contenido reaccionó con un video bastante molesta en donde aclaró que los rumores de una infidelidad son completamente falsos e infundados.

“¿Me he ido a casa de Jake Paul con él a solas? No. ¿He pasado la noche en su casa? Obviamente que no, ¿Quién ha sido el subnormal que se ha inventado este rumor?“, cuestionó visiblemente molesta sobre la situación.

Agregó: “¿Qué coño os pasa? Estáis malitos de la cabeza todos”, expresó. La famosa continuó explicando a detalle que fue invitada con un grupo de personas a la casa de la celebridad y que ni siquiera permanecieron mucho tiempo en la propiedad.

“La verdad es que no quería tener que aclarar absolutamente nada de esto porque me parece una tontería, pero es que me están faltando el respeto a mí, le estáis faltando el respeto a Pablo, que es mi persona, mi vida, mi novio”, añadió.

Sobre la infidelidad, mencionó: “No tiene sentido absolutamente nada. La infidelidad va en contra de todos mis valores como persona. ¡Ya está! Así que dejen de proyectar sus inseguridades sobre mí, sobre mi relación, porque es que no es mi culpa que no los hayan querido”, finalizó tajante.