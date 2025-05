SMTown Live 2025 en México: Boletos, idols, setlist y todo lo que debes saber del evento de k-pop

Estamos muy cerca de que llegue el SMTown Live 2025 a la Ciudad de México. El evento que reúne a ídolos coreanos como TVXQ! y SUPER JUNIOR y a debutantes como NCT WISH o Hearts2Hearts en un solo espacio.

El SMTown Live 2025 promete salirse de lo convencional, al ser el encuentro de tres generaciones de artistas de SM en un mismo escenario. El show promete una gran producción audiovisual y un ambiente lleno de emoción por parte de los fans.

It's happening! Por primera vez en México SMTOWN LIVE 2025🎤✨ 𝟭𝘀𝘁 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗟𝗜𝗡𝗘-𝗨𝗣 📍 Estadio GNP Seguros 📅 9 de Mayo Preventa Fans: 9 de Diciembre- 11:00 a.m. #PreventaCitibanamex : 12 de Diciembre - 2:00 p.m. Venta general: 13 de Diciembre - 2:00 p.m. pic.twitter.com/vXgD1rHtXY

El evento se llevará a cabo el próximo 9 de mayo. Se ajustó el horario de inicio del concierto a las 20:00 horas y señalan que el show tendrá una duración de tres horas y media en total, por lo que debería terminar a las 23:30 horas.

Este es el elenco que conforma al SMTown en México este 2025.

NCT WISH

A pesar de que el show es dentro de poco, todavía hay boletos disponibles para el evento que sin incluir los cargo por servicio, son los siguientes.

Habrán dos experiencias VIP, donde se ofrece un soundcheck para ver la preparación de los idols de WayV, RIIZE, NCT WISH y H2H.

Hace unas semanas, el evento de k-pop cambió el escenario del recinto y lo recorrieron, por lo que el mapa cambió y así, prometen un mayor acercamiento de los artistas con la audiencia en el festival.

Rising Sun – TVXQ!

Lucifer – SHINee / cover realizado por SMTR25

A Man in Love – SUPER JUNIOR

Growl – EXO / cover realizado por SMTR25

Game – naevis

Whiplash – aespa

Supernova – aespa

Impossible – RIIZE

Boom Boom Bass – RIIZE

The First Snow – EXO

1 to 3 – SUHO

Back Again – CHANYEOL

Villain – KEY, JENO

Bad Boy, Sad Girl – SEULGI, Sungchan

Because Of You – MINHO, NINGNING

Sea of Love – Fly to the Sky / cover realizado por Hwanhee & Sohee

WISH (Korean Ver.) – NCT WISH

Steady – NCT WISH

When I’m With You – NCT DREAM

Smoothie – NCT DREAM

Give Me That (Korean Version) – WayV

FREQUENCY (Korean Version) – WayV

Walk – NCT 127

Fact Check – NCT 127

At Least There’s Still You – SUPER JUNIOR

CALL BACK – MINHO

Gasoline – KEY

Show Me Your Love / cover realizado por (TVXQ!, SUPER JUNIOR, Suho, Chanyeol, Johnny, Jungwoo, Chenle, Kun, Ten, Eunseok, Ryo & Sakuya

Dreams Come True – S.E.S / cover realizado por aespa

Cosmic – RYEOWOOK, Bada

Candy –H.O.T. / cove rrealizado por NCT DREAM

Full of Happiness – H.O.T. / cover realizado por Kangta, Tony An, Xiaojun, Hendery, Wonbin, Anton, Yushi & Sion

Cosmic – Red Velvet

Red Flavor – Red Velvet

Sorry, Sorry – SUPER JUNIOR

Black Suit – SUPER JUNIOR

Rebel – TVXQ!

MIROTIC – TVXQ!

Juliette –SHINee /cover realizado por WayV

Rum Pum Pum Pum – F(x) /cover realizado por aespa

Hug – TVXQ / cover realizado por RIIZE

Run Devil Run – Girls Generation/ cover realizado por Red Velvet

Love Me Right – EXO / cover realizado por NCT DREAM

Miracle – EXO / cove realizado por NCT WISH

I Pray 4 U – SHINHWA /cover realizado por SUPER JUNIOR

You In Vague Memory – cover realizado por NCT 127

Git It Up! – EXO

Psycho – Red Velvet / cover de TVXQ!

Hope from KWANGYA – SMTOWN

Mmmh – KAI

Peaches – KAI

Rover – KAI

Butterflies – Hearts2Hearts

The Chase – Hearts2Hearts

poppop – NCT WISH

Wait On Me – KAI

Baby, Not Baby – SEULGI

1999 – MARK