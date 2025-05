Olga Breeskin revela que fue esclava laboral y sexual en Las Vegas: ‘No tenía opción’ | VIDEO

Olga Breeskin, famosa violinista y bailarina mexicana que alcanzó gran fama en la década de los 70 gracias a su participación en múltiples películas y espectáculos, reveló recientemente un episodio muy doloroso de su pasado.

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la artista compartió uno de los capítulos más oscuros que ha vivido: relató con franqueza los abusos y el sufrimiento que experimentó a manos de un productor con el que colaboró durante su estancia en Las Vegas, mismo que la convirtió en su esclava laboral, personal y sexual.

Olga Breeskin revela que fue esclava laboral y sexual en Las Vegas: ‘No tenía opción’

Olga Breeskin compartió que viajó a Las Vegas por motivos laborales, sin imaginar que ahí enfrentaría una de las etapas más complicadas de su existencia.

Fue tan impactante, reveló, que incluso llegó a contemplar la posibilidad de quitarse la vida, debido al sufrimiento emocional que le provocó esa situación.

“Cuando llego a Las Vegas por situaciones familiares, nunca me imaginé que un… cuate que estaba en primera fila era comprador de mujeres y la que viene con ese pasadito tan bochornoso como el de esta señora, no lo ve tan mal, porque era una moda (...) yo me enredo con el productor, sin saber que me había comprado. Durante 7 años, me tuvo de esclava, laboral, personal y sexual, es muy difícil lo que te estoy diciendo, pero te prometí ser sincera”, expresó con dolor la artista.

Agregó que este hombre la revendía a otros hombres y que pedía dinero por pasar tiempo con Olga Breeskin. Además, pidió no ser juzgada por no haber denunciado a su agresor.

“No tenía opción porque era un asesino, mucha gente me dice ‘ay Olguita ¿y por qué se dejaba, por qué no denunció?’ es fácil decirlo, pero que se pongan en el pellejo de una mujer comprada a los 40 años de edad, que se supone que ya se las sabe de todas y no sabe nada”, explicó en la entrevista.

¿Quién es Olga Breeskin?

Olga Breeskin es una violinista, bailarina, actriz y vedette mexicana nacida el 22 de septiembre de 1951 en la Ciudad de México. Hija del violinista ruso Elías Breeskin, desde temprana edad mostró su talento musical y artístico. A lo largo de su carrera, ha destacado en diversos ámbitos del entretenimiento, incluyendo el cine, la televisión y el cabaret.

En la década de 1970, alcanzó gran popularidad por sus sensuales presentaciones y su habilidad para tocar el violín, lo que la convirtió en una figura icónica de la época. Además de su faceta artística, Olga Breeskin ha sido reconocida por su labor como activista y defensora de los derechos de las mujeres.