Mi Ex Está en los Navy SEAL: ¿Dónde ver esta serie sobre un amor que supera las heridas del pasado?

En la serie Mi Ex Está en los Navy SEAL, en inglés llamada My Ex is in the Navy SEALs, el drama romántico gira en torno a Regina y Julián, una pareja separada por circunstancias difíciles y reencontrada años después en un contexto inesperado.

Hace seis años, Regina tomó la difícil decisión de terminar su relación con Julián. Aunque lo amaba, sus deudas significaban un obstáculo para la carrera militar que ella soñaba, por lo que decidió continuar sola.

El destino vuelve a cruzar sus caminos cuando ambos se encuentran en un país extranjero. Ahora, Julián se ha convertido en un respetado oficial de alto rango en los Navy SEAL, mientras que Regina es madre soltera, enfrentando la vida con determinación y entereza. La atracción entre ellos no ha desaparecido, y la química resurge con fuerza.

Sin embargo, no todo es tan sencillo: las marcadas diferencias de clase social y las críticas del entorno se convierten en barreras emocionales y sociales que ponen a prueba sus sentimientos.

La historia plantea una pregunta central: ¿puede el amor superar las heridas del pasado y las presiones del presente? Mi Ex Está en los Navy SEAL explora segundas oportunidades, el valor de la reconciliación y la lucha por el amor verdadero en medio de la adversidad.

¿Dónde ver Mi Ex Está en los Navy SEAL?

La serie Mi Ex Está en los Navy SEAL, en inglés llamada My Ex is in the Navy SEALs, está disponible dentro del catálogo de ReelShort, una plataforma de entretenimiento en formato vertical accesible tanto desde su sitio web oficial como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para disfrutar de la serie completa, es necesario contar con una suscripción activa. No obstante, los primeros 5 episodios —de un total de 85— pueden verse gratuitamente.

Aunque la producción fue realizada originalmente en inglés, ReelShort ofrece la opción de cambiar el idioma desde el menú de configuración. Además, brinda la posibilidad de activar subtítulos en español, lo cual facilita la experiencia para los usuarios de América Latina.

Por otro lado, algunos capítulos de esta serie sobre un amor que supera las heridas del pasado han sido compartidos en redes sociales como YouTube y TikTok. Los episodios están disponibles en su idioma original, sin subtítulos.

