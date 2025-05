¿Quién era el ex novio de Valeria Márquez que la amenazó antes de su muerte?

Valeria Márquez fue asesinada la tarde del 13 de mayo en su salón de belleza, luego de que un sujeto llegara a matarla tras dispararle en varias ocaciones en el pecho y en la cabeza.

Sin embargo, todo quedó grabado en video porque ella estaba haciendo una transmisión en vivo en sus cuentas de redes sociales.

Sin embargo, días antes la misma Valeria había denunciado en sus historias de Instagram que había sido amenazada por su ex novio, con quién además vivía, pero que éste le mandó mensajes turbios.

Valeria Márquez exhibió que recibió amenazas de su ex novio

Valeria Márquez publicó capturas de pantalla de esos mensajes amenazantes que recibió de parte de su ex.

En las imágenes que circulan en redes sociales se puede leer en la conversación que ella publicó en la que el le escribe lo siguiente:

“Tu muy agusto, mandándome a la ver… y todo el día divirtiéndote. Ten vergüenza de las cosas, me haces hacer cosas que no quiero. Vivimos en la misma… más cuando llegue”, se lee en los textos. Esta conversación, Valeria la compartió y escribió encima “¿Es amenaza?”.

Valeria Márquez denunció a su ex novio por amenazarla ı Foto: Redes sociales

Asimismo, en la publicación la tiktoker señaló que ella fue a un bar a divertirse y la sacaron del lugar por orden de él. “Porque no le gustó al muñeco que yo llegara a divertirme. Me dijeron: Por favor salte porque no sabes cómo se pone él no me quiero meter en problemas con él”, escribió la joven.

Asimismo, señaló que en otro texto que hacía responsable a su ex en caso de que algo le pasara. “Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ex y hago responsable cualquier cosa que me llegue a pasar a mi y a mi familia a esa persona (hasta si me tengo que salir de la ciudad).

¿Quién es el ex novio de Valeria Márquez?

Los usuarios están haciendo sus especulaciones sobre la identidad del ex novio de Valeria, algunos usuarios aseguran que es un hombre peligroso que posiblemente se dedique a negocios ilícitos.

Lo cierto es que la joven no compartió imágenes con su pareja, solamente el mensaje que dio a conocer donde lo acusa de amenazarla.