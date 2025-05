My Chemical Romance en CDMX: Fechas y precio de boletos

La agrupación My Chemical Romance anunció que su esperada gira Long Live: The Black Parade llegará a México en los próximos meses y los fans ya esperan con ansias la venta de boletos para poder ver a esta banda leyenda del emo en los 2000.

El concierto de My Chemical Romance será el próximo 13 de febrero de 2026 y se llevará a cabo en el Estadio GNP Seguros de la CDMX. Además, la agrupación no viene sola, ya que su invitado especial será nada menos que The Hives, la banda que recientemente presentó su nuevo álbum en México.

¿Cuándo salen a la venta los boletos de My Chemical Romance en México?

Los boletos para ver a My Chemical Romance en México salen a la venta los días 22 y 23 de mayo, será una gran venta HSBC, mientras que el próximo 24 de mayo será la venta general para el resto de los tarjetahabientes.

¿Cuánto cuestan los boletos para My Chemical Romance en México?

Hasta el momento no se han dado a conocer los precios, pero se estima que tengan un rango de costos de aproximadamente 3 mil a 4 mil pesos, los más caros, considerando la media de precios de conciertos en México.

Los fans tienen que esperar a que salgan los precios oficiales que se darán a conocer en la preventa de HSBC los próximos días.

My Chemical Romance vino a México en 2022 en el festival de Corona Capital, pero no había venido solo, por lo que este show es uno de los más esperados por sus seguidores.

The Black Parade, album y gira de My Chemical Romance

El álbum homónimo, The Black Parade, fue incluido en la lista de la revista Rolling Stone de los “500 Mejores Álbumes de Todos los Tiempos”. La banda interpretará el disco completo en 10 ciudades de E. U. este verano, en una gira producida por Live Nation, donde cada show contará con un artista abridor distinto seleccionado personalmente por la banda.

El disco alcanzó el número uno en las listas Billboard U.S. Top Rock Albums y U.S. Top Tastemaker Albums. Su sencillo principal, “Welcome to the Black Parade”, ha sido certificado 5 veces Platino, mientras que el álbum en sí ha recibido 4 certificaciones de Platino.