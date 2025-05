Ed Maverick dará concierto en la Sala Nezahualcóyotl y las redes estallan

Ed Maverick anunció que se presentará en la Sala Nezahualcóyotl de Ciudad Universitaria para interpretar completo su último material discográfico, La Nube En El Jardín, lo que ha provocado furor en redes sociales.

Y es que si bien años atrás Ed Maverick fue uno de los cantantes emergentes mexicanos más criticados, hoy en día la audiencia ha cambiado su opinión sobre él y lo consideran un gran músico que no se merecía los malos comentarios que recibió cuando saltó a la fama.

Ed Maverick en CDMX: Fecha, lugar y precio de los boletos

A través de sus redes sociales, el cantante compartió un importante anuncio. "La Nube En El Jardín en vivo desde la Sala Nezahualcóyotl, Ciudad de México“, reveló, indicando así que interpretaría su más reciente disco en este icónico espacio de Ciudad Universitaria.

Este espacio tiene una capacidad para dos mil 229 espectadores en total y la sala de conciertos, reconocida por su excelente acústica y diseño moderno, está ubicada en el Centro Cultural Universitario de la UNAM.

El público recibió de buena manera la noticia, provocando que el sitio web para comprar las entradas a la presentación del famoso, se saturara con tiempos de espera de más de una hora y más de diez mil personas formadas para tratar de conseguir accesos.

Sobre los precios de los boletos, van de los mil 900 a los dos mil 800 pesos, de acuerdo con la zona en la que prefieras estar. Será el 12 de junio que veremos al cantante en el recinto.

Ok, pero toda la gente que quiere ver a ed maverick. pic.twitter.com/TebjjAgjiB — Lorena Hernández (@__loreahc) May 20, 2025

Ed Maverick actualmente

En los últimos años, Ed Maverick se ha preocupado por mantener su vida privada lejos del ojo público, además de mencionar que no le gusta dar fotos en la calle, pues señaló que a veces la gente solo se lo pide por su fama, pero no por conocer su música, además que no siempre se siente cómodo con ello.

De cierta forma, después de los momentos complicados que vivió al inicio de su carrera, el artista ha logrado seguir en la música desde un espacio mucho más neutral y sin vivir las intensas presiones de la fama como otras celebridades.

Sobre el disco de Ed Maverick titulado La Nube En El Jardín, se trata de un proyecto diferente a lo que estamos acostumbrados, pues en servicios de streaming podemos acceder al disco que solo cuenta con una canción de casi 54 minutos de duración, lo que obliga al público que escuchar el proyecto completo y no de un par de temas.