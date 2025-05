De Una Noche a la Sra. Multimillonaria: ¿Dónde ver esta serie sobre engaños y amor inesperado?

En la serie De Una Noche a la Sra. Multimillonaria, en inglés From One Night to Mrs.Billionaire, la vida de Anastasia da un giro inesperado tras ser víctima de una trampa ideada por Claudia, la hija adoptiva del magnate Kaden. Movida por los celos y la ambición, Claudia droga a Anastasia y la acusa falsamente, con el objetivo de destruir su reputación y separarla de su esposo, Lucius.

No obstante, el plan no sale como esperaba: en un giro del destino, es el propio Kaden, en estado de ebriedad, quien termina rescatando a Anastasia. De aquel encuentro inesperado, Anastasia queda embarazada del único hijo biológico de Kaden.

Ignorando esta verdad, Claudia —confiada en su estatus como hija adoptiva del hombre más rico— se muestra prepotente y cruel. Ataca a Anastasia tanto en el ámbito empresarial como en un elegante banquete, sin saber que Kaden ya ha llevado a Anastasia a vivir a su mansión y que, en el proceso, ha comenzado a enamorarse de ella.

A medida que los secretos salen a la luz, la verdadera identidad de Claudia también queda al descubierto. La historia de De Una Noche a la Sra. Multimillonaria es un drama lleno de traición, poder y redención, donde el amor y la verdad terminan prevaleciendo sobre las mentiras y la codicia.

¿Dónde ver De Una Noche a la Sra. Multimillonaria?

De Una Noche a la Sra. Multimillonaria o From One Night to Mrs.Billionaire está disponible en su totalidad a través de la plataforma ReelShort, tanto en su sitio web oficial como en su aplicación para dispositivos móviles. Se ofrece en su idioma original, el inglés, aunque incluye subtítulos en español para facilitar su comprensión a una audiencia hispanohablante.

Los usuarios pueden ver sin costo los primeros 13 episodios; sin embargo, para acceder a la historia completa —compuesta por un total de 63 capítulos— es necesario contar con una suscripción activa.

Adicionalmente, se han publicado episodios completos y clips en redes sociales como YouTube y TikTok. En estas plataformas, el contenido también se presenta en inglés, pero sin la opción de subtítulos en español.

Te compartimos el enlace para acceder a la playlist.

