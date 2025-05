¿Liz Vega y Ryan Hoffman son pareja? Así lo habrían confirmado | FOTOS

Liz Vega y Ryan Hoffman han llamado la atención en redes sociales a partir de unas fotos comprometedoras que fueron publicadas en las redes sociales de ambos artistas, donde hicieron a muchos pensar que ahora son pareja, a pesar de que nadie sospechaba que algo así pudiera suceder.

Así habrían revelado Liz Vega y Rayito que son pareja

Fue a través de una publicación en Instagram que Liz Vega y Ryan Hoffman, quien en redes sociales es mejor conocido como Rayito, compartieron una serie de fotos con una misteriosa descripción que decía “hay conexiones que no necesitan explicación…"

Sin decir más, las fotos hablaron por si solas. En la primera, podemos ver a los dos sentados en una mesa con un abanico mientras sonríen de oreja a oreja. En la siguiente foto, cubren sus rostros con un abanico cada uno.

Después, en otra foto podemos ver como él la abraza por la cintura mientras posan para la foto y en la última imagen, vemos a la famosa dándole un tierno y sentido beso en la mejilla mientras él sonríe.

La bailarina también subió un breve video en sus historias donde podemos verlos muy abrazados, revelando que el encuentro habría sucedido en el cumpleaños del cantante Fernando Corona. Ella en ningún momento deja de abrazar a Rayito.

Las fotos desataron especulaciones en redes sociales, pues si bien muchos indican que se trataría de una nueva relación, otros señalan que podría ser una simple colaboración. Te dejamos algunos de los mensajes:

"Es como Susana Zabaleta y Ricardo Pérez versión Temu“.

"Quiero pensar que es solo una colaboración“.

"Rayo tiene conexión con todas las mujeres que se topa“.

"La conexión inexplicable que después será el amor de su vida y después el comunicado de que se separan desde el amor“.

“¡Oye esos celoooos! Pero me encanta verte feliz. Lo mereces".

¿Cuándo terminó Rayito con Grecia?

Fue en diciembre del 2024 que se reveló que Ryan Hoffman se divorciaba de su pareja Grecia, con quien estuvo cinco años casado.

“Queremos informarles de parte de Rayito y Grecia que decidimos terminar con nuestra relación. Vivimos momentos increíbles que quedarán guardados para siempre, no cabe duda el tremendo equipo que fuimos. Pero a veces las cosas no son como uno las espera y solo queda actuar desde el amor y el agradecimiento para seguir adelante y es lo único que tenemos después de vivir unos hermosos 5 años de matrimonio”, describe el comunicado de la ex pareja.

Rayito anuncia que se divorcia de Grecia tras cinco años de matrimonio ı Foto: FB: Rayito