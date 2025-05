‘And Just Like That 3’: Fecha de estreno, reparto, tráiler y todo sobre la serie de MAX

And Just Like That 3

Los fans de Sex and the City ya están listos para reencontrarse con la historia con la tercera temporada de And Just Like That, la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker donde conocemos nuevos momentos en la historia de Carrie Bradshaw y sus amigas.

En la temporada tres de And Just Like That, podremos seguir explorando aquellas tramas que quedaron sin respuesta en la temporada anterior. En ese sentido, veremos los nuevos problemas amorosos de Carrie, así como las relaciones de Miranda con Che y Steve. También a una Charlotte enfocada en su carrera ahora que sus hijos son adolescentes.

There's nothing like Summer in New York City. Season 3 of #AndJustLikeThat premieres May 29 on Max. pic.twitter.com/gWtuvYs4bb — And Just Like That... (@AndJustLikeThat) April 15, 2025

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de ‘And Just Like That 3’?

La serie se estrena en la plataforma de HBO MAX el próximo 30 de mayo y cada viernes habrá un nuevo episodio de la historia hasta que la temporada quede completa. Se sabe que la nueva temporada contará con 11 episodios en total.

“El éxito ha sido dado sobre por la audiencia femenina, a la que llamamos la banda de los 10 millones y que es la que hace que la serie siga adelante”, reconocía Sarah Jessica Parker. “La nueva temporada será enorme, robusta y habrá nuevas incorporaciones de personajes que encontrarán su lugar en la serie”, agregó.

Reparto de ‘And Just Like That 3’

Ellos son los actores y actrices que regresan a la serie para su tercera temporada:

Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw

Cynthia Nixon como Miranda Hobbes

Kristin Davis como Charlotte York Goldenblatt

Evan Handler como Harry Goldenblatt

Sara Ramírez como Che Díaz

Mario Cantone como Anthony Marentino

David Eigenberg como Steve Brady

Nicole Ari Parker como Lisa Todd Wexley

Sarita Choudhury como Seema Patel

Hasta el momento, no se sabe si habrán nuevos personajes en And Just Like That 3, aunque se espera que de haberlos, estos enriquezcan la trama y que hayan algunas apariciones especiales.

