Ángela Aguilar asegura que sus abuelos se le aparecen como animales | VIDEO

'Me siento muy cuidada'

Ángela Aguilar está muy orgullosa de sus raíces y recuerda con mucho cariño a sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes llevan varios años de haber fallecido. Por ello, no pierde la oportunidad de mencionarlos en cada ocasión.

Ahora, fue en una reciente entrevista con Mariano Osorio que Ángela Aguilar realizó una más de sus polémicas declaraciones, esta vez en torno a sus abuelos, pues asegura que Flor Silvestre y Antonio Aguilar se le aparecen en forma de animales.

Ángela Aguilar habla de sus abuelos

Fue durante su entrevista con Mariano Osorio que casi al inicio, se le puede notar un poco ausente y desconectada. Cuando se da cuenta de ello, se excusa e indica que se distrajo al ver pasar a un colibrí.

“Ay, qué lindo. Perdón, es que pasó un colibrí y me acordé mucho de mi abuelo. Siempre que estoy nerviosa o insegura me llega una mariposa o sale un colibrí de verdad me siento como muy cuidada”, reflexionó.

En ese sentido, la cantante dejó ver que a pesar de que sus abuelos ya no están en este plano, sigue sintiendo que la protegen al aparecer cuando ella más los necesita. La esposa de Christian Nodal recordó cómo fue que su abuela se le manifestó en un concierto.

“Después de mucho tiempo, de mucha crítica, de mucha crueldad, yo tenía mucho miedo de subirme a un escenario, que para mí eso era mi casa (…) traía mucha ansiedad y de repente se me para una mariposa y no me deja en toda la canción. Y yo ahí sentí que era mi abuela”, compartió.

Este momento que cuenta la joven en su entrevista, se hizo bastante viral en las redes sociales anteriormente, pues en el clip de la mariposa, se puede ver el momento en que ella juega con el insecto que se para en ella, aunque algunos indicaron que se trataba de una polilla.

Los comentarios no tardaron en criticar a la famosa, pues muchos señalan que la celebridad utiliza a sus abuelos para mantener la imagen de una joven unida a la familia, aunque otros la defendieron.

Cabe mencionar que en culturas como la maya, se cree que los colibríes pueden ser mensajeros de los difuntos, mientras que en la cultura purépecha, las mariposas monarca se asocian con el alma de los difuntos, por lo que sí existe cierta relación entre estos animales con lo espiritual, como infiere Ángela Aguilar.

Entrevista completa de Mariano Osorio con Ángela Aguilar