Imelda Tuñón asegura que su hijo no quiere ver a Maribel Guardia: ‘Los corazones tardan en sanar’

Imelda Tuñón, madre del pequeño José Julián Figueroa, ha expresado su preocupación por el bienestar emocional de su hijo tras el conflicto legal con su suegra, Maribel Guardia. A través de sus redes sociales, Imelda compartió que su hijo aún no está listo para retomar el contacto con su abuela.

“Quisiera aclarar que por el momento no había nada acercamiento entre jj (José Julián) y su abuela siendo que él me expresó que no tiene la disposición de verla y aún no se ha llegado un acuerdo legal para el régimen de visitas, los corazones tardan en sanar, pero confío en que dios nos va a ayudar a resolver todo de la mejor manera para ambas partes”, indicó la joven actriz.

Tras pleito legal, Imelda Tuñón asegura que su hijo no quiere ver a Maribel Guardia

Este conflicto comenzó en enero del 2025, cuando Maribel Guardia denunció a Imelda por presuntos problemas de adicción y situaciones que consideraba peligrosas para el menor. Como resultado, José Julián fue puesto bajo la custodia temporal de su abuela. Sin embargo, tras evaluaciones y pruebas, las autoridades decidieron devolver al niño a su madre en marzo del mismo año.

A pesar de la resolución legal, la relación entre Imelda y Maribel sigue siendo tensa. Imelda Tuñón ha intentado comunicarse con Maribel para discutir el bienestar de su hijo, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. “Le estoy diciendo y diciendo, pero no, ni siquiera me deja verlo”, comentó en una entrevista.

En medio de esta situación, Imelda se ha centrado en la crianza de su hijo y en su bienestar emocional. Ha expresado su deseo de que, con el tiempo, las heridas sanen y se pueda restablecer una relación familiar basada en el amor y el respeto. “Hoy ganó el amor, hoy ganó la justicia”, escribió en redes sociales tras recuperar la custodia de su hijo.

La situación continúa siendo delicada, y tanto Imelda como Maribel esperan que, con el tiempo, se pueda encontrar una solución que beneficie al menor y permita la reconstrucción de los lazos familiares.

Imelda Tuñón reveló hace varias semanas que existía la posibilidad de que su hijo, José Julián, se reencontrara con su abuela, Maribel Guardia, el pasado 10 de mayo. La fecha, significativa por ser el Día de las Madres, parecía una oportunidad para acercar a ambos tras meses de tensión.