Fermín Muguruza ofrecerá hoy sábado 31 de mayo un concierto gratuito en el Deportivo Ciudad Jardín de Ciudad Nezahualcóyotl, pese a la interrupción de su presentación en el Multiforo Cultural Alicia de la Ciudad de México. El evento, titulado “Festival Cultural de Ska”, reunirá a destacadas bandas como El Gran Silencio, Banda Bassotti, Sekta Core!, Tijuana No!, Cabrito Vudú, Maskatesta, Nana Pancha y Rude Boys, entre otras.

Anoche, el 30 de mayo, durante su actuación en el Foro Alicia, el concierto fue interrumpido por un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la policía, quienes desalojaron el lugar sin previo aviso. Muguruza, al ser informado de la situación, colaboró con el desalojo pacífico, instando a los asistentes a mantener la calma y evitar provocaciones, ya que los efectivos estaban “dispuestos a machacarlos”.

Tras el incidente, el músico vasco expresó su indignación y solicitó una explicación a Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, señalando que no había sido informada ni participó en el operativo. La alcaldesa respondió que su administración no tiene facultades ni mando sobre el Ejército, y que no se envió ningún inspector ni se participó en dicho operativo.

¿A qué hora es el concierto de Fermín Muguruza en Ciudad Nezahualcóyotl?

“Policía, Guardia Nacional y ejército amenazaron con intervenir cuando estábamos actuando en el Foro Alicia. Pudo haber ocurrido una masacre. @AlcCuauhtemocMx @AlessandraRdlv dice no saber nada. Exigimos responsabilidades. Hoy concierto en Ciudad Neza. Gora Herriak!“, escribió en su perfil de X el cantante vasco.

El “Festival Cultural de Ska” comenzó desde las 4:00 pm, pero Fermín Muguruza se presentará a las 7:30 pm, en el escenario Neza del Deportivo Ciudad Jardín. La entrada es gratuita y el show durará dos horas, según el intérprete.

Este es el programa oficial del evento, donde otros artistas como El Gran Silencio, Banda Bassotti, Sekta Core!, Tijuana No!, Cabrito Vudú, Maskatesta, Nana Pancha y Rude Boys, entre otras.

sábado,31 mayo - Ciudad Nezahualcóyotl

Deportivo Ciudad Jardín (entrada gratuita) junto a las bandas hermanas Banda Bassotti , Tijuana No, Sekta Core, Cabrito Vudú, El Gran Silencio…

⏰ 19:30 @muguruzafm

2 horas de concierto, de las 19:30 a 21:30. pic.twitter.com/VdddHiB4Ni — Fermin Muguruza (@muguruzafm) May 30, 2025

El concierto en Nezahualcóyotl marcará el cierre de su gira latinoamericana, que incluyó presentaciones en países como España, Francia, Italia, Japón, Argentina, Colombia y Chile. La gira celebró sus 40 años de carrera musical, destacando su legado en el rock vasco y su activismo político y social.

A lo largo de su trayectoria, Muguruza ha sido miembro de influyentes grupos como Kortatu y Negu Gorriak, y ha mantenido una postura crítica hacia diversas injusticias, utilizando su música como plataforma para expresar sus ideales.