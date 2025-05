Revelan que Belinda le envía costosos regalos a la hija de Cazzu; afirman que están negociando un dueto | VIDEO

En un giro inesperado en el mundo del entretenimiento, Belinda ha enviado una camioneta cargada de costosos regalos a Cazzu y su hija Inti, incluyendo ropa y juguetes personalizados con sus nombres. El periodista Javier Ceriani reveló en un video a través de su cuenta de YouTube que la camioneta contenía “ropa, juguetes de alta gama, de lo más exquisito de los niños ricos de México”, con etiquetas que decían “Inti” y “Cazzu”.

Este gesto se produce en un contexto de alta tensión mediática tras la separación de Cazzu y Christian Nodal, expareja de Belinda. La situación ha generado especulaciones sobre las intenciones de Belinda, quien, según Ceriani, habría enviado los regalos como un acto simbólico.

“De quién puede ser, un padre no creo que pague con juguetes si no puede pagar con la presencia y el amor. Un juguete no reemplaza al amor. Quien le trajo la camioneta fue Belinda”, dijo el comunicador argentino.

Afirman que Belinda y Cazzu están negociando un dueto

Además, se ha informado que el hermano de Belinda, Nacho Peregrín, está negociando un posible dueto entre la cantante mexicana y Cazzu a través de Universal Music. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, se especula que este proyecto podría materializarse antes de diciembre del 2025.

“Nachito Peregrín habría entrado con un productor y un acuerdo bajo el brazo. Lo vieron entrar en Universal Music para generar el acuerdo, los detalles y condiciones de la colaboración que Belinda hará con la ex de Christian Nodal, la argentina Cazzu. Posible dueto en el próximo concierto o presentación de Belinda, antes de diciembre 2025, si no llegan a un acuerdo de sacar una canción, harán dueto en vivo”, afirmó Javier Ceriani.

Este desarrollo ha sorprendido a los seguidores de ambas artistas, quienes han expresado su entusiasmo en redes sociales, especulando sobre una posible colaboración que podría unir a dos de las figuras más destacadas de la música latina actual.