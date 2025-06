Familiares de Grupo Fugitivo rechazan que los músicos fueran asesinados: ‘Vivos los queremos’

Recientemente, se dio a conocer que los integrantes de Grupo Fugitivo habían sido asesinados, después de que estuvieran desaparecidos por varios días. La noticia impactó al público mexicano, pero los familiares de los músicos permanecen incrédulos ante la situación.

Fue el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, quien comunicó sobre la muerte de los integrantes de Grupo Fugitivo. “Existen elementos que permiten presumir que es el lugar en donde desafortunadamente fueron privados de la vida”, indicó.

Familiares rechazan el asesinato de Grupo Fugitivo

A través de una serie de publicaciones en redes sociales, la familia de la agrupación siguen negando la versión que señala a los músicos de haber fallecido y siguen en búsqueda de ellos.

“Seguiremos buscando asta encontrarlos. Grupo Fugitivo, vivos se los llevaron, vivos los queremos”, escribió Zuri, la esposa de Nemesio Antonio Duran, que además compartió nuevas fichas de búsqueda de los músicos de regional mexicano.

Por su parte, Deisy Cervantes, familiar de Víctor Manuel Garza Cervantes, aseguró que no se han encontrado los cuerpos de la famosa. “Aún no han sido localizados, es totalmente mentira. Que encontraron cuerpos, eso es mentira, chicas, no los hemos encontrado. Todas las publicaciones que están haciendo sobre eso es falso”, expresó.

Cervantes agregó que sus huellas digitales ya fueron tomadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, después de que fueran encontrados cinco cuerpos que se relacionaron con la banda.

¿Quiénes son los integrantes de Grupo Fugitivo?

Esta agrupación regional mexicano se caracteriza por tener cinco integrantes, mismos que se encuentran desaparecidos.

Los integrantes de la banda son: