¿Es verdad que murió César Costa? Esto se sabe | VIDEO

El actor y cantante César Costa acaparó las tendencias de las redes sociales porque está circulando el rumor de que murió, tras haber estado muy grave internado en el hospital Ángeles.

La mañana de este 4 de junio las redes sociales se inundaron con el nombre de César Costa, famoso porque es una leyenda del rock and Roll mexicano y por haber participado en múltiples películas, series e interpretar algunos de los temas más emblemáticos de los 60 como “Dile que la quiero”.

En un canal de YouTube se difundió la noticia de que el cantante y actor estaba hospitalizado muy grave en el hospital Los Ángeles.

Se revela la verdad de la muerte de César Costa

César Costa no murió, solo se trató de una noticia falsa que se difundió en YouTube y que posteriormente comenzó a circular en otras redes y en las noticias.

El conductor de La Carabina de Ambrosio está vivo y él mismo reapareció para terminar con este falso rumor de us fallecimiento.

César Costa desmiente su muerte ı Foto: IG César Costa

A través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que señaló que nuevamente sale a desmentir su muerte porque alguien publicó una fake news en YouTube.

“Desmentir una vez más una noticia que salió en YouTube en la cual me encuentro gravemente enfermo, internado en el hospital Ángeles del Pedregal, dan todos los detalles, lo cual s una gran mentira. Es lamentable que estas personas por unos cuantos pesos se dediquen a inventar. Estoy bien de salud y me encuentro en mi casa, no hagan caso a estas noticias”, mencionó el intérprete de “Dile que la quiero”.

“No crean ni caigan en fake news de redes sociales, yo me encuentro perfectamente bien”, añadió César Costa en el mensaje en texto con el que acompañó el video.

Sus fans inmediatamente reaccionaron al video y celebraron que él se encuentre bien de salud y que solo hayan sido rumores.

“Lo admito, si les creí por un instante y se lo juro que me preocupé demasiado”, “Qué bueno que esta bien señor César Costa”, “Te amo mi ídolo de pequeña me llevas algunos años pero mi artista preferido gracias a Dios estas muy bien Bendiciones”, “Gracias a Dios Don César, es un gusto verlo bien”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del protagonista de Papá soltero.