Mamá de Leonardo García asegura que el actor la agredió: ‘Estuvo cerca de quitarme la vida’

Sandra Vale, madre del actor Leonardo García, rompió el silencio sobre una agresión sufrida a manos de su hijo durante una visita en Acapulco. En una entrevista con TV Notas, relató que Leonardo le clavó un cuchillo en el cuello, un ataque que estuvo cerca de costarle la vida.

“Le dije: ‘¿pero sí te acuerdas que me clavaste un cuchillo?’... Él falló, no me apuñaló en el estómago, estuvo cerca de quitarme la vida con ese cuchillo en la garganta”, expresó Sandra al medio de comunicación.

Mamá de Leonardo García asegura que el actor sí la acuchilló

La agresión, declara la señora, ocurrió en Spencer, en una habitación ubicada en el nivel inferior. Tras el incidente, Sandra fue llevada al hospital para recibir atención médica. Aunque Andrés García, actor y padre de Leonardo, no estaba presente en ese momento, se enteró del suceso por medio de su hermana.

TE RECOMENDAMOS: Afirma ser difamado Leonardo García niega haber acuchillado a su madre y sostiene estar internado por depresión

“Andrés no estaba presente cuando ocurrió el ataque contra su persona. Estábamos en Spencer... ahí fue donde pasó, estábamos en la habitación de abajo”, afirmó a TV Notas.

Al llegar a la casa de Acapulco, afirmó, el histrión le pidió a Sandra que se despojara de su blusa de manga larga para ver las lesiones ocasionadas por su hijo. Según Sandra, Andrés le comentó que Leonardo García sí recordaba lo sucedido, pero que negaría el ataque públicamente.

“La familia no le habló (a Leonardo) durante un año, después de lo que me hizo”, agregó.

Sandra también mencionó que su hijo estaba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias en el momento de la agresión. Esta revelación surge después de que Leonardo García negara previamente las acusaciones, calificándolas de “noticias falsas” y expresando su incredulidad ante las informaciones difundidas.

La violencia familiar ha sido un tema recurrente en la familia García. En el pasado, Andrés García acusó a su exesposa, Sandra Vale, de suministrar drogas a sus hijos, lo que generó controversia y tensiones familiares. Estas declaraciones fueron respondidas por Leonardo García, quien defendió a su madre y criticó a su padre por hacer tales acusaciones públicas.

¿Quién es Sandra Vale, mamá de Leonardo García?

Sandra Vale es una mujer estadounidense que fue la primera esposa del actor mexicano Andrés García. Se conocieron en Acapulco en 1967 y se casaron una semana después. De su unión nacieron dos hijos: Andrés García Jr. y Leonardo García, ambos actores.

El matrimonio duró aproximadamente siete años y terminó en divorcio. Tras la separación, Sandra Vale se mantuvo alejada del mundo del espectáculo y ha mantenido un perfil bajo en los medios.