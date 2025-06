El actor Leonardo García, hijo del fallecido actor Andrés García, ha sido objeto de especulaciones en los medios de comunicación, donde se le ha señalado por presuntos problemas de adicción y violencia. Sin embargo, García ha desmentido estas acusaciones, aclarando que su internamiento en una clínica de rehabilitación fue una decisión propia, motivada por una profunda depresión tras enfrentar diversas pérdidas personales.

Afirma que emprenderá acciones legales por difamación contra el medio que publicó dicha información.

Leonardo García niega haber acuchillado a su madre y sostiene estar internado por depresión

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Leonardo García explicó: “Yo me metí a la clínica por mi propia convicción, por mis pérdidas, porque murió mi papá, porque murieron mis gatos y por temas del departamento, entonces me deprimí y yo me metí a la clínica, no me metieron por nada de otra cosa”.

Estas declaraciones surgen en respuesta a informaciones publicadas por una revista de circulación nacional, que afirmaban que García había agredido a su madre, Sandra Vale, con un cuchillo, y que su padre, quien aún vivía, le había disparado en el pie durante una discusión. El actor negó rotundamente estos hechos, calificándolos de falsos y aclarando que su decisión de ingresar a rehabilitación fue exclusivamente por motivos personales relacionados con su salud mental.

Además, el actor afirmó que emprenderá acciones legales en contra de la revista por difundir información falsa.

Cabe recordar que, en el 2024, Leonardo García fue internado en una clínica de rehabilitación en Morelos tras un episodio de violencia contra su aún pareja, la cirujana plástica Flaminia Villagrán. Según reportes, Villagrán decidió no presentar cargos formales contra él bajo la condición de que ingresara a rehabilitación para tratar sus problemas de manejo de ira y consumo de sustancias.

Andrés García fue captado también recientemente en lo que parecía ser un estado de ebriedad en Acapulco, donde elementos de la Guardia Nacional le solicitaron que se detuviera debido a su condición.

El propio actor difundió el video en redes sociales, lo que generó gran controversia, especialmente porque meses atrás había sido internado en una clínica en Morelos.

A pesar de las controversias que han rodeado su vida personal, Leonardo García continúa siendo una figura reconocida en el ámbito artístico mexicano. Su reciente declaración pública busca esclarecer su situación y reafirmar su compromiso con su bienestar emocional y profesional.